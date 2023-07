Plus poprawia zasięg na Męskim Graniu

Plus został partnerem technologicznym Męskiego Grania 2023. Uczestnicy festiwalowych wydarzeń mogą dzięki temu korzystać z sieci dostosowanej pod imprezy masowe.

Plus pełni rolę partnera technologicznego we wszystkich lokalizacjach Męskiego Grania 2023. Na czas koncertów stacje bazowe Plusa, z których korzystają uczestnicy, zostały przełączone w tryb MassEvent, który pozwala obsłużyć większy ruch sieci.

Kolejnym rozwiązaniem, które zastosował Plus, są wydzielone dodatkowe punkty dostępu do sieci dla terminali płatniczych. Przyspiesza to proces dokonywania płatności kartą czy innymi elektronicznymi metodami, eliminując jednocześnie opóźnienia i zapewniając płynność oraz bezpieczeństwo transakcji. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy Męskiego Grania powinni bezproblemowo zapłacić w wydzielonej strefie gastronomicznej.

Podczas imprezy w Gdańsku będzie można skorzystać ze strefy Plusa, w której dla wszystkich festiwalowiczów zostanie udostępniona sieć Wi-Fi. Pozwala ona na swobodne dzielenie się relacjami z wydarzenia na social mediach. Podobna strefa była dostępna już w Warszawie.

Dla organizatorów Męskiego Grania i mediów Plus przygotował usługę Symetrycznego Dostępu do Internetu. W realizacji projektu Plus opierał się o zróżnicowane technologie dostępowe, takie jak światłowód i radiolinia. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania organizatorzy wydarzenia mają zapewnioną sprawną komunikację.

Zobacz: W Plusie kupisz nowe telefony Oppo, a w prezencie dostaniesz słuchawki

Zobacz: Kup starter Plusa, a dostaniesz 400 GB Internetu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus