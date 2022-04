Platforma z koreańskimi webtoonami ruszy na zachód

Duży koreański serwis z manhwami i webtoonami planuje wejść na rynki zachodnie. To dobra wiadomość dla wszystkich fanów koreańskiej popkultury.

Japońska manga ma wielu fanów, ale nie są to jedyne komiksy tego typu. W Korei Południowej jest manhwa, w Chinach i na Tajwanie manhua, a we Francji manfra. Pewnym charakterystycznym zjawiskiem dla Korei są też webtoony. Najkrócej mówiąc: to manhwy pisane od razu z myślą o wydaniu internetowym i przewijaniu pionowego ekranu.

Niektóre z nich doczekały się swoich ekranizacji. W Polsce możemy oglądać na przykład Sweet Home i All of us are dead. Obie produkcje o przetrwaniu podczas apokalipsy zombie można oglądać w serwisie Netflix.

Manhwa i Webtoony oficjalnie w Polsce? Zaufajmy Postype

W Korei Południowej dwa największe serwisy z webtoonami to Naver Webtoon i Kakao Webtoon. Pierwszy należy do największego koreańskiego portalu internetowego, drugi do najpopularniejszego tam komunikatora. Odmienny od nich charakter ma Postype, który właśnie planuje ekspansję na rynki zachodnie.

Czym się różni Postype od konkurencji spod znaku Navera i Kakao? Mniejszy ich rywal ma bardzo liberalne zasady. Tutaj każdy może pobierać opłaty od abonamentu na swoje ciągle rozwijane historie. Naver i Kakao płacą tylko wybranym przez siebie zakontraktowanym twórcom. Postype pozwala też na tworzenie w czerni i bieli i w tradycyjnym poziomym formacie. Naver i Kakao wymagają układu pionowego i koloru. Postype daje wolną rękę w wymiarze artystycznym.

Rynek webtoonów urósł w 2020 o 65% w skali roku i dalej się rozwija. Postype chce pójść za ciosem i już myśli o innych rynkach. Przede wszystkim o USA, Kanadzie i Japonii. Drugim największym (zaraz po Japonii) rynkiem jest Francja, więc możemy być pewni Postype w Europie. Shin Gyu-seub stojący na czele firmy mówi bowiem ogólnie o zachodzie. Już teraz zapowiada on m.in. tłumaczenie najpopularniejszych tytułów z koreańskiego na inne języki.

Źródło zdjęć: postype

Źródło tekstu: financial times, wł