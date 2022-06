Manga Berserk jednak doczeka się zakończenia. Zna je przyjaciel Miury

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla fanów mangi Berserk. Przyjaciel Kentaro Miury, Kouji Mori doprowadzi historię do końca. On jedyny znał prawdziwe zakończenie dzieła zmarłego mangaki.

Berserk to jedna z najbardziej znanych mang w historii. Seria dark fantasy narodziła się w 1988. Opowieść o najemniku Gutsie, tajemniczym Grifficie i Drużynie Jastrzębia znalazła sobie wielu fanów. Niestety, przez ostatnie lata kolejne rozdziały pojawiały się coraz rzadziej. Niektórzy żartowali, że to przez zamiłowanie autora do serii gier Idolmaster o nastoletnich piosenkarkach.

Berserk doczeka się zakończenia mangi

Niestety 6 maja 2021 Kentaro Miura wyruszył do krainy wiecznego grania w Idolmastera. Fani byli już pogodzeni, że nigdy nie poznają zakończenia mrocznej serii. Wydawnictwo Hakusensha po roku ma jednak dla nich bardzo dobrą informację. Seria będzie kontynuowana.

Odpowiadać będzie za to Kouji Mori, który był przyjacielem Miury jeszcze z czasów dzieciństwa. Po jego śmierci Mori nawet narysował krótką mangę o ich znajomości. Mori pracował z Miurą właściwie od początku. Był z nim przy powstawaniu najbardziej szokującego wątku, kiedy Griffith pokazuje swoje prawdziwe oblicze.

Kouji Mori doprowadzi dzieło do końca. Jedyny znał zakończenie

Mori wyznał, że Miura wyjawił mu zakończenie i całą historię, która miała do niego prowadzić. Po śmierci swojego przyjaciela Mori myślał nad ujawnieniem go i np. dodaniem kilku okolicznościowych ilustracji. Uznał jednak, że to za mało. Z radością przyjął zatem propozycję Hakusenshy i Studia Gaga.

Studio Gaga to dawni uczniowie Miury. Teraz Mori poprowadzi ich do zakończenia historii ich mistrza. Jeszcze w tym miesiącu światło dzienne ujrzy kolejne sześć rozdziałów przygód Gutsa. Powinniśmy doczekać się też rozwiązania wątku elfickiej wyspy.

Mori obiecał, że zakończenie i ścieżka do niego będą dokładnie takie, jakie wyjawił mu Miura.

Zobacz: Wiemy, kiedy pojawi się drugi sezon anime Classroom of the Elite

Zobacz: KonoSuba dostanie trzeci sezon anime i spin-offa o Megumin

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: berserk tom 1

Źródło tekstu: hakusensha