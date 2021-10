To może być koniec imprezy znanej jako BlizzCon

Blizzard poinformował, że imprezy spod szyldu BlizzCon zostają anulowane do odwołania. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy mogłaby się odbyć najbliższa odsłona.

Czy to koniec imprez znanych jako BlizzCon? Być może, chociaż nie byłbym aż tak daleki w swoich osądach. Co prawda sam Blizzard na razie tylko anuluje kolejne odsłony do odwołania, ale też nie można wykluczyć, że to koniec święta dla miłośników studia i gier spod szyldu Zamieci Śnieżnej. Firma przechodzi aktualnie ogromne zmiany, które wynikają między innymi z pozwu sądowego i oskarżeń o toksyczną atmosferę w pracy, a nawet molestowanie.

BlizzCon 2022 anulowany

Postanowiliśmy cofnąć się o krok i przerwać planowanie wcześniej ogłoszonego wydarzenia BlizzConline zaplanowanego na początek przyszłego roku. To była trudna decyzja dla nas wszystkich, ale jest właściwa. Chcielibyśmy również poświęcić czas na ponowne wyobrażenie sobie, jak może wyglądać przyszłe wydarzenie BlizzCon.

- czytamy w oświadczeniu Blizzard.

W tym samym oświadczeniu czytamy, że przyszłe wydarzenia — nieważne jak będą wyglądały — muszą być możliwie przyjazne, bezpiecznie i integracyjne. Firma przekonuje, że komunikacja z graczami jest dla niej niezwykle ważna, a BlizzCon odgrywał w tym temacie bardzo ważną rolę. Między wierszami możemy przeczytać, że Blizzard musi najpierw uporać się z własnymi demonami. A tych, jak wiadomo, jest całkiem sporo. Dewelopera prawdopodobnie czekają ogromne zmiany. Trudno wyobrazić sobie, aby w tym momencie pracownicy mieli wspólnie planować BlizzCon, a w jego trakcie udawać, że wszystko jest w porządku.

Nie można też wykluczyć, że impreza ostatecznie wróci, ale nie będzie to już BlizzCon. Być może firma zdecyduje się na zmianę tak formuły, jak i samej nazwy. To jednak tylko moje spekulacje.

