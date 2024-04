Vectra dodaje nowe kanały do oferty TV. To z myślą o obywatelach Ukrainy

Vectra rozszerza swoją ofertę telewizyjną o Pakiet Ukraina. To 10 nowych kanałów TV o różnej tematyce, od wiadomości, po sport, edukację i programy dla dzieci. Wszystkie nadawane są w języku ukraińskim.

Vectra wzbogaca od dzisiaj (16 kwietnia 2024 roku) swoją ofertę telewizyjną o 10 ukraińskich kanałów w jakości HD. Wchodzą one w skład pakietu Ukraina, który jest dostępny dla wszystkich abonentów posiadających dekoder TV Smart 4K BOX. Swoje ulubione kanały klienci mogą oglądać zarówno w domu, jak i poza domem, na przykład na smartfonie czy tablecie, a dzięki funkcjom Catch-Up TV, reStart TV oraz nagrywaniu w chmurze nie muszą się oni martwić o przegapienie programów. Swoje ulubione treści obejrzą nawet do 7 dni wstecz, wrócą także do początku programu, którego oglądanie rozpoczęli później. Dodatkowo, w ramach oferty OTT (usługa TV Smart), wszystkie programy z pakietu Ukraina dostępne są dla posiadaczy dowolnego połączenia z Internetem, również od innego operatora.

Pakiet Ukraina jest dostępny dla wszystkich obecnych i nowych klientów Vectry w cenie 10 złotych miesięcznie. W ramach oferty OTT (usługa TV Smart), pakiet Ukraina kupić można w paczkach na przykład z pakietem Start od 24,99 zł miesięcznie. W cenie jest dekoder TV Smart 4K BOX.

W skład pakietu Ukraina wchodzą następujące kanały:

1+1 International HD – aktualne wiadomości, bogata oferta rozrywkowa, reportaże i filmy krajowej produkcji, będące doskonałym źródłem informacji oraz inspiracji dla widzów zainteresowanych ukraińską kulturą i życiem społecznym. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 827.

Kvartal TV HD – oferuje zarówno edukacyjne programy, jak i humorystyczne produkcje dla widzów w każdym wieku, dostarcza zarówno pożytecznej wiedzy, jak i radości z oglądania. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 396.

Dacha TV HD – różnorodne tematy związane z domem i ogrodem, majsterkowaniem oraz remontami, idealny kanał dla wszystkich, którzy interesują się prowadzeniem domu oraz tworzeniem przytulnych, funkcjonalnych przestrzeni. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 723.

Film UA Drama HD – filmy i seriale, w tym ukraińskie kryminały, dramaty oraz thrillery. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 395.

Star Family HD – bogaty wybór filmów i seriali, które trafiają zarówno do najmłodszych widzów, jak i do dorosłych. Biblioteka kanału zawiera m.in. filmy edukacyjne, seriale rozrywkowe dla nastolatków, dramaty, romanse czy filmy sensacyjne. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 394.

Star Cinema HD – filmy fabularne, seriale oraz aktualności ze świata kina, zapewniające rozrywkę na najwyższym poziomie dla wszystkich miłośników dobrego kina. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 392.

Kus Kus HD – kanał o tematyce lifestylowej, zapewniający widzom inspirację i rozrywkę związane z ich codziennym życiem. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 724.

X-Sport HD – relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych, takich jak siatkówka, koszykówka, motosport, hokej czy MMA. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 250.

NIKI Kids HD – skierowany do najmłodszych widzów, oferuje unikalną mieszankę programów dla dzieci w wieku 5+, w tym treści francuskich firm Studio Hari i Xilam. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 426.

Nicki Junior HD – kanał dla dzieci w wieku 1-16 lat, zawierający zróżnicowane programy, dostosowane dla różnych grup wiekowych. Nr EPG na dekoderach TV Smart 4K BOX: 427.

W ofercie Vectry w języku ukraińskim, poza nowym pakietem Ukraina, dostępny jest także kanał Espreso – w telewizji kablowej na pozycji 826 od pakietu Srebrnego oraz w ramach OTT na pozycji 826 od pakietu Start.

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra