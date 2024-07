Vectra z nową ofertą na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024

Vectra przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Z tej okazji operator przygotował nowe oferty z telewizją i internetem z dodatkowym rabatem – pierwszy miesiąc usług w prezencie.

Entuzjaści sportu będą mieli okazję oglądać na kanałach Eurosport, oferowanych przez Vectrę, występy sportowców rywalizujących o medale w 329 konkurencjach w 32 dyscyplinach. Dzięki aplikacji mobilnej TV Smart GO i stronie internetowej tvsmart.vectra.pl klienci operatora mogą cieszyć się dostępem do kanałów Eurosport z dowolnego miejsca.

Sportowe zmagania z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024 emitowane będą w standardowych oraz okazjonalnych kanałach Eurosport:

Eurosport 1 – w ofertach telewizji cyfrowej Vectry dostępny w pakietach Złoty, Platynowy oraz Super Film & Sport Premium, a w ofertach telewizji z pakietami OTT od pakietu Standard.

– w ofertach telewizji cyfrowej Vectry dostępny w pakietach Złoty, Platynowy oraz Super Film & Sport Premium, a w ofertach telewizji z pakietami OTT od pakietu Standard. Eurosport 2 – dostępny w ofertach telewizji z pakietami OTT od pakietu Standard.

Vectra już dzisiaj rozpoczęła proces włączania ośmiu kanałów olimpijskich Eurosport, który potrwa do 19 lipca. Siedem nadawać będzie w jakości obrazu HD, a jeden – w 4K. W ofercie operatora są one dostępne dla klientów posiadających pakiety z Eurosport 1, czyli od Złotego (telewizja cyfrowa) oraz od pakietu Standard (usługa telewizyjna z pakietami OTT), a także w aplikacji TV Smart GO i serwisie tvsmart.vectra.pl.

Dzięki temu jeszcze przed ceremonią otwarcia igrzysk, klienci operatora będą mogli obejrzeć mecze szczypiornistów, piłkarzy i rugbistów rozgrywane 24 lipca.

Obecni klienci z niższymi pakietami, takimi jak Stalowy i Srebrny (telewizja cyfrowa) lub Start (telewizja z pakietami OTT) mogą zmienić je na wyższe: Złoty, Platynowy, Super Film & Sport Premium (telewizja cyfrowa) lub Standard oraz Max (telewizja z pakietami OTT).

Dodatkowo dzięki usłudze telewizyjnej z pakietami OTT, którą zakupić może każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, igrzyska na Eurosport będą mogły obejrzeć także osoby mieszkające poza zasięgiem infrastruktury kablowej operatora – wystarczy, że zakupią pakiety Standard lub Max.

Vectra: oferty dla nowych klientów

Na igrzyska Vectra przygotowała specjalne oferty dla nowych klientów. Przy zawarciu umowy na 24 miesiące można wybrać jedną z ofert specjalnych z internetem o prędkości do 450 Mb/s, kanałami Eleven, Canal+ Prestige oraz Pakietem Złotym (142 kanały TV, w tym Eurosport 1 i kanały okazjonalne Eurosport) w cenie 99,99 zł na miesiąc lub Pakietem Platynowym (181 kanałów TV, w tym Eurosport 1 i kanały okazjonalne Eurosport) za 109,99 zł na miesiąc.

Z oferowanym w pakietach dekoderem TV Smart 4K Box abonenci będą mieli możliwość oglądania igrzysk na żywo, ale również odtwarzać sportowe zmagania do 7 dni wstecz.

Nowi klienci mogą dokonać zakupu powyższych ofert w punktach sprzedaży lub pod numerem 601 601 601, gdzie czeka na nich prezent w postaci specjalnego rabatu. Przez pierwszy miesiąc nie będą płacić za telewizję i Internet, obowiązuje ich jedynie opłata za użytkowanie modemu (4,99 złotych).

