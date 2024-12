TVP VOD: nowe możliwości płatności i promocyjne pakiety dla widzów

Platforma streamingowa TVP VOD stale się rozwija, oferując użytkownikom jeszcze większy komfort korzystania z jej zasobów. Najnowszą zmianą jest wprowadzenie nowych metod płatności, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych użytkowników, a także atrakcyjna oferta promocyjna na mikołajki.

Nowoczesne metody płatności

Od teraz użytkownicy TVP VOD mogą opłacać dostęp do treści za pomocą wygodnych i szybkich metod, takich jak BLIK, Apple Pay oraz Google Pay. Dzięki temu subskrypcja staje się jeszcze bardziej dostępna – wystarczy kilka kliknięć, by aktywować miesięczny pakiet bez konieczności długoterminowego zobowiązania.

Mikołajkowa promocja – subskrypcja za jedyne 8,99 zł

W ramach specjalnej oferty, która obowiązuje do końca 2024 roku, TVP VOD wprowadził 30-dniowy pakiet w cenie 8,99 zł. To doskonała okazja, by zapoznać się z pełną ofertą platformy, obejmującą ekskluzywne programy rozrywkowe, oryginalne seriale Telewizji Polskiej oraz bogaty katalog innych materiałów wideo.

Nowe funkcje i rozszerzona oferta treści

TVP VOD sukcesywnie wzbogaca funkcjonalności swojej platformy, aby zapewnić użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia z korzystania. Niedawno wprowadzone funkcje obejmują:

Timeshift – możliwość przewijania audycji,

– możliwość przewijania audycji, Startover – opcja oglądania programu od początku,

– opcja oglądania programu od początku, Przegląd audycji z ostatnich 7 dni – bez przerywania bieżącego oglądania, dzięki funkcji picture-in-picture.

Funkcje te są dostępne zarówno w wersji webowej, jak i w aplikacji mobilnej, co czyni korzystanie z platformy jeszcze bardziej intuicyjnym.

TVP VOD oferuje imponującą liczbę ponad 86 tysięcy materiałów. W bibliotece znajdują się:

wszystkie kanały TVP na żywo,

polskie i zagraniczne filmy oraz seriale,

prawie 500 spektakli Teatru Telewizji,

ponad 3 tysiące produkcji zrekonstruowanych cyfrowo,

bajki i materiały edukacyjne dla dzieci.

Dzięki różnorodnej ofercie TVP VOD przyciąga widzów w każdym wieku, zapewniając rozrywkę, edukację i treści kulturalne.

