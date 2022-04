The Batman był strzałem w dziesiątkę. Druga część potwierdzona

The Batman jest wielkim hitem zarówno w kinach, jak i w HBO Max. Nic dziwnego, że już zapowiedziano kontynuację.

The Batman został dobrze przyjęty tak przez krytyków, jak i widzów. W serwisie Metacritic może pochwalić się średnią oceną 72 punktów z recenzji oraz 7,8 punktów według fanów. Nie jest to hit na miarę ostatniego Spider-Mana lub Endgame, ale Warner Bros. ma prawo do zadowolenia.

Warner Bros. zapowiada The Batman 2

Nic dziwnego, że niecałe 2 miesiące po kinowej premierze oficjalnie zapowiedziano kontynuację. Taką wieść przekazał Toby Emmerich, czyli szef Warner Bros. Motion Picture. Stało się przy okazji CinemaCon w Las Vegas.

W roli głównej ponownie zobaczymy Roberta Pattinsona, a za reżyserię będzie odpowiadać Matt Reeves. Do swoich ról mają wrócić również pozostali aktorzy, których oglądaliśmy w pierwszej części, czyli prawdopodobnie Zoe Kravitz jako Kobieta Kot, Colin Farrell jako Pingwin, a także Paul Dano jako Człowiek Zagadka. Nie wiadomo, co Barrym Keoghanem, który wcielił się w Jokera, ponieważ aktor został niedawno aresztowany.

Data premiery filmu The Batman 2 na razie pozostaje tajemnicą. Prawdopodobnie nie powinniśmy spodziewać się go wcześniej niż w 2024 roku.

