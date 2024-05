Televio udostępnia kanały za darmo. Okazja na majówkę

Telewizja internetowa Televio przygotowała na majówkę dodatkowe kanały. Od pierwszego maja stacje telewizyjne FX i FX Comedy są dostępne we wszystkich pakietach głównych. Użytkownicy mogą z nich korzystać przez cały miesiąc całkowicie za darmo.

Choć majówka to przede wszystkim czas spędzany na świeżym powietrzu, to jednak wieczorami wielu Polaków lubi też zasiąść przed ekranem TV. Z myślą o nich telewizja internetowa Televio otwiera okno na dwa dodatkowe kanały. Stacje FX i FX Comedy od 1 maja są już dostępne we wszystkich pakietach podstawowych (BASIC, FAMILY i PREMIUM), a użytkownicy mogą je odtwarzać przez cały miesiąc całkowicie za darmo.

Televio przekonuje, że kanały są świetnym dodatkiem na długi weekend, ponieważ w ramówce obu stacji prezentowane są popularne i lekkie produkcje.

Na kanale FX można oglądać pełne akcji seriale o różnej tematyce, np. kryminalnej lub medycznej. W maju pokazany będzie premierowo 7. sezon „9-1-1”, a także 20. sezon „Chirurgów”. Na długi weekend kanał FX przygotował „Majówkę ze Szklaną Pułapką”. Od 1 do 3 maja o 20:10 na antenie transmitowane będą 3 różne części kultowej serii.

W FX Comedy przeważają filmy i seriale o charakterze komediowym w tym „Współczesna rodzina”, „Jak poznałem waszą matkę” czy „Resident Alien”. Na antenie znaleźć też można kultowe seriale animowane jak „Simpsonowie”, „Family Guy” i „Futurama”. Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen, 4 maja stacja FX Comedy wyemituje 6 odcinków z cyklu „Family Guy w odległej galaktyce”.

Jak skorzystać z Televio?

Okno zostało otwarte subskrybentom Televio, ale każdy może zapoznać się z ofertę. Platforma zachęca, by wypróbować podstawowy pakiet BASIC z 54 kanałami TV już za 1 zł za pierwszy miesiąc. Przez kolejne 3 miesiące opłata wynosi 4,90 zł, a od piątego plan BASIC kosztuje 9,90 zł za miesiąc.

Televio to telewizja internetowa oferująca blisko 120 kanałów telewizyjnych. Usługa umożliwia zatrzymywanie, przewijanie i nagrywanie transmisji na żywo. Widzowie mogą oglądać audycje wstecz do 7 dni lub zapisywać filmy i seriale bezpośrednio w aplikacji. Na własne nagrania przeznaczono do 120 godzin.

Aplikację Televio można pobrać dla wybranych modeli Smart TV Samsung i LG, a także dla telewizorów i dekoderów z systemem Android TV. Usługa zapewnia też wsparcie dla Apple TV i Chromecast, działa też w przeglądarkach internetowych. Mobilna wersja aplikacji dostępna jest w sklepach Google Play i Apple Store. Televio działa w sieci dowolnego dostawcy usług internetowych, w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Televio