SkyShowtime za dwa tygodnie w Polsce. Serwis potwierdza cenę

Zostały dwa tygodnie do startu platformy SkyShowtime na polskim rynku oraz w siedmiu innych krajach Europy. Cenę już znaliśmy, a teraz otrzymaliśmy jej potwierdzenie.

Dokładnie za dwa tygodnie, 14 lutego 2023 roku, SkyShowtime będzie dostępny w Polsce, a przy okazji również w Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Jest to nowy, europejski serwis VoD, który zadebiutował 20 września 2022 roku w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Jak zapowiada serwis w komunikacie, widzowie na debiutujących rynkach będą mogli cieszyć się premierami kinowych hitów Universal Pictures i Paramount Pictures, nowymi i dostępnymi wyłącznie w SkyShowtime serialami, produkcjami familijnymi i dla dzieci oraz bogatą ofertą kultowych filmów i seriali wyprodukowanych przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. W SkyShowtime dostępne będą też oryginalne programy, dokumenty i inne treści lokalne, produkowane specjalnie na tę platformę. Firma ogłosiła niedawno pozyskanie 21 seriali oryginalnych od HBO Max w Europie, w tym nowych produkcji, które w 2023 roku zadebiutują jako SkyShowtime Originals.

Premiera SkyShowtime na ośmiu nowych rynkach to dla nas fantastyczny początek roku. To największy jak dotąd etap naszej ekspansji. Bardzo się cieszę, że możemy z sukcesem rozwijać serwis, który zadebiutował już w krajach nordyckich, Niderlandach, Portugalii i kilku krajach bałkańskich. Jestem przekonany, że nowi widzowie z Europy Centralnej pokochają naszą fantastyczną, dostępną w świetnej cenie ofertę filmów i seriali. Bardzo cieszy nas też to, że mieszkańcy regionu znów będą mieli możliwość obejrzenia swoich ulubionych produkcji oryginalnych.