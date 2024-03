SkyShowtime szykuje nowy serial kryminalny. Wkrótce premiera

Veronika to nowy, nordycki thriller kryminalny z elementami paranormalnymi. Premiera ośmioodcinkowej produkcji odbędzie się za niecałe 3 tygodnie, w drugiej połowie marca.

Nowy serial SkyShowtime Originals pod tytułem Veronika to thriller kryminalny z motywami paranormalnymi. Będzie można go oglądać od 22 marca 2024 roku wyłącznie na platformie SkyShowtime. Pierwsze dwa odcinki zostaną udostępnione w dniu premiery, kolejne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, w piątki.

Serial ma zachwycić widzów trzymającą w napięciu akcją. Ośmioodcinkowa produkcja stanowi także hołd dla nordyckiej przyrody i codziennego życia w małym miasteczku, gdzie wszystko może się zdarzyć.

Policjantka Veronika Gren (Alexandra Rapaport), matka dwójki dzieci, boryka się ze skomplikowanym życiem rodzinnym i skrywanym uzależnieniem od leków. Kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy i pojawia się przed nią zmarły chłopiec, Veronika sądzi, że postradała zmysły. W końcu zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest iluzją. Niebawem Veronika angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa, które sięga głębiej niż ktokolwiek w mieście przypuszcza. Wtedy dowiaduje się o zabójstwie dwóch nastoletnich dziewcząt… Veronika musi znaleźć związek między tymi sprawami, żeby zapobiec ponownemu atakowi zabójcy. Ale czy ktokolwiek jej uwierzy?

W serialu Veronika pojawia się kilka czołowych nazwisk skandynawskiego świata filmowego, w tym takie gwiazdy, jak Alexandra Rapaport (Gåsmamman, Honour) w roli policjantki Veroniki Gren i Tobias Santelmann (Welcome to Utmark, Beforeigners) w roli jej męża Tomasa. W pozostałych rolach występują Arvin Kananian, Olle Sarri, Isac Calmroth, Per Graffman, Sarah Rhodin, Wilma Lidén i Eddie Eriksson Dominguez. Rapaport jest ponadto producentką wykonawczą serialu.

Twórcami i scenarzystami ośmioodcinkowego serialu są Katja Juras i Anna Ströman Lindblom (Gåsmamman), a reżyserem – ceniony Jonas Alexander Arnby (War of the Worlds), zdobywca trzech nominacji na festiwalu w Cannes za film When Animals Dream. Zdjęcia do serialu Veronika kręcono w Szwecji w miejscowościach Dannemora, Gimo i Österbybruk.

