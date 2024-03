Sportowy marzec w Polsat Box Go. Oto rozpiska najważniejszych wydarzeń

W marcu nie zabraknie sportowych emocji. Wiele spotkań i rozgrywek z różnych dyscyplin będzie można zobaczyć w Polsat Box Go.

Energetyczne pobudzenie po zimie dzięki pakietowi Polsat Box Go Sport. W ten weekend w Krakowie rozegrany zostanie finałowy turniej TAURON Puchar Polski w siatkówce mężczyzn, a o trofeum będą walczyły cztery czołowe drużyny PlusLigi. W meczach rewanżowych Ligi Mistrzów UEFA spotkają się topowe drużyny piłkarskie, a transmisja ze spotkania Barcelony z Napoli ponownie będzie dostępna w jakości 4K. Na polskich boiskach moc hitów w ligowych rozgrywkach piłkarskich.

Polska siatkówka na antenach stacji Polsat Sport

Do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski rozgrywanego w dniach 2-3 marca 2024 w krakowskiej TAURON Arenie zakwalifikowały się cztery czołowe zespoły PlusLigi. W półfinałach zagrają Jastrzębski Węgiel z Bogdanka LUK Lublin, a Projekt Warszawa z Aluron CMC Warta Zawiercie. Zwycięzcy zmierzą się w meczu finałowym. Podczas spotkań rozgrywanych w TAURON Arenie zobaczymy aż siedmiu siatkarzy wchodzących w skład naszej reprezentacji narodowej: Jakuba Popiwczaka (Libero), Tomasza Fornala (przyjmujący), Norberta Hubera (środkowy) z Jastrzębskiego Węgla, Bartłomieja Bołądzia (atakujący), Artura Szalpuka (przyjmujący) z Projektu Warszawa oraz Mateusza Bieńka (środkowy) i Karola Butryna (atakujący) z Aluron CMC Warta Zawiercie. Telewizyjne studio przedmeczowe poprowadzą najlepsi dziennikarze i eksperci Polsatu Sport, m.in.: Jerzy Milewski, Jakub Bednaruk oraz Piotr Gruszka.

W decydują fazę wchodzi również zasadnicza część rozgrywek siatkarskiej PlusLigi, a zmagania 16 drużyn zwieńczone zostaną z końcem kwietnia. Pretendentów do zdobycia Mistrzostwa Polski jest kilku, a w czołowej trójce znajdują się Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. Przed transmisją spotkań siatkarskich swoimi eksperckimi spostrzeżeniami dzielił się będzie m.in. Jakub Bednaruk, były zawodnik, a także były trener m.in. Projektu Warszawa.

Mecze rewanżowe Ligi Mistrzów UEFA

W Lidze Mistrzów UEFA czas rozstrzygnięć w 1/8 finałów, a nadchodzące spotkania rewanżowe na antenach stacji Polsat Sport Premium komentować będą znani i cenieni eksperci, m.in.: Cezary Kowalski, Piotr Urban, Paweł Ślęzak i Andrzej Niedzielan.

Terminarz meczów rewanżowych:

wtorek 5 marca: Real Sociedad – Paris Saint-Germain, Bayern Monachium – Lazio

środa 6 marca: Manchester City – FC Kopenhaga (Kamil Grabara), Real Madryt – RB Lipsk

wtorek 12 marca: Arsenal (Jakub Kiwior) – FC Porto, FC Barcelona (Robert Lewandowski) – SSC Napoli; transmisja w jakości 4K

środa 13 marca: Atletico Madryt – Inter Mediolan, Borussia Dortmund – PSV Eindhoven

Kolejne, już ćwierćfinałowe spotkania Ligi Mistrzów UEFA rozegrane zostaną w terminach 9, 10, 16 i 17 kwietnia. Półfinały odbędą się 30 kwietnia, 1, 7 oraz 8 maja, a wielki finał 1 czerwca. Użytkownicy Polsat Box Go mogą wzbogacić odbiór meczów Ligi Mistrzów UEFA o interaktywny tryb statystyk, który dostarcza dodatkowe informacje m.in. o danym spotkaniu, rozgrywkach, drużynie czy zawodnikach, a także strzelonych golach, faulach czy czerwonych i żółtych kartkach.

Piłkarskie rozgrywki europejskie

Z każdym dniem coraz bliżej wielkich finałów zmagań w najlepszych piłkarskich ligach Europy. Hiszpańska LALIGA EA SPORTS z naszym rodakiem Robertem Lewandowskim grającym w Dumie Katalonii oraz Kamilem Piątkowskim i Kamilem Jóźwiakiem w barwach Granady. Włoska Serie A z najliczniejszą grupą polskich piłkarzy poza granicami kraju, a wśród nich Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik i Łukasz Skorupski. Francuska Ligue 1 Uber Eats, w której również mamy naszych przedstawicieli w postaci Marcina Bułki w OCG Nice, Przemysława Frankowskiego w RC Lens, czy Radosława Majeckiego, który wywalczył ostatnio miejsce w bramce AS Monaco. Mecze rozgrywane w tych ligach dostępne są na kanałach Eleven Sports.

Wyczekiwane starcia w polskich ligach

Początek marca to 22. kolejka Fortuna 1 Ligi. W najbliższych spotkaniach na murawie zobaczymy starcia pretendentów do awansu do PKO BP Ekstraklasy, m.in.:

1 marca: Stal Rzeszów – Miedź Legnica, GKS Tychy – Arka Gdynia

2 marca: GKS Katowice – Znicz Pruszków, Bruk-Bet Termalica – Wisła Płock

8 marca: Znicz Pruszków – Bruk-Bet Termalica, Arka Gdynia – Wisła Kraków

9 marca: Chrobry Głogów – Stal Rzeszów, Motor Lublin – Polonia Warszawa

Dostęp do transmisji wszystkich meczów tych rozgrywek na żywo w Polsat Box Go w pakietach: Polsat Box Go Sport oraz Fortuna 1. Liga (dostępny dla użytkowników poza granicami kraju).

Przed spotkaniami barażowymi naszej kadry narodowej czekają nas jeszcze w marcu trzy kolejki spotkań o punkty w PKO BP Ekstraklasie transmitowanej w CANAL+ SPORT3 i 4. Po meczach rozegranych do tej pory pierwsze miejsca w tabeli zajmują Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław i Lech Poznań, ale w walce o mistrzostwo kraju wciąż liczą się Pogoń Szczecin, Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa. Marcowe kolejki to moc emocji na ligowych murawach.

