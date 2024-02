GeForce NOW z zastrzykiem nowych gier. Pojawią się tytuły z Battle.net

Do obszernej biblioteki GeForce NOW dołączą również gry z platformy Battle.net. Oprócz tego Nvidia opublikowała listę tytułów, które jeszcze w tym tygodniu będzie można strumieniować za pośrednictwem platformy.

NVIDIA poinformowała, że Battle.net dołącza do listy sklepów z grami wspieranymi przez usługę GeForce NOW, na której do tej pory mogliśmy znaleźć Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect oraz GOG.

Pierwsze gry z Battle.net dołączają do chmury już w tym tygodniu, a są to Diablo IV, Overwatch 2, Call of Duty HQ oraz Hearthstone. Użytkownicy usługi GeForce NOW, którzy posiadają wersję Battle.net tych tytułów, mogą streamować je na większość posiadanych przez siebie urządzeń, nie martwiąc się o ich specyfikacje sprzętowe czy pobieranie plików.

Powyższe tytuły znalazły się na czele 8 nowych gier, które w tym tygodniu dołączają do chmury GeForce NOW. Ogółem w marcu można się spodziewać przynajmniej 30 nowych gier. Ponad połowa z nich pojawi się w bibliotece GeForce NOW w momencie swojej premiery rynkowej. Znajdziemy wśród nich takie tytuły jak Warhammer 40,000: Boltgun, Palia, The Thaumaturge czy Outpost: Infinity Siege.

Co więcej, od przyszłego tygodnia dostępne będę przepustki dzienne GeForce NOW, które zostały zapowiedziane podczas targów CES. Zapewniają one użytkownikom dostęp do usługi w subskrypcji Ultimate i Priority przez pełne 24 godziny.

Gry, które dołączają do biblioteki GeForce NOW w tym tygodniu:

STAR WARS: Dark Forces Remaster (od 28 lutego w Steam)

Space Engineers (od 29 lutego w Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Welcome to ParadiZe (od 29 lutego w Steam)

Call of Duty HQ (Battle.net)

Diablo IV (Battle.net)

Fort Solis (Steam)

Hearthstone (Battle.net)

Overwatch 2 (Battle.net)



Lista pozostałych tytułów marca:

The Thaumaturge (od 4 marca w Steam)

Classified: France '44 (od 5 marca w Steam)

Expeditions: A MudRunner Game (od 5 marca w Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun (od 5 marca w Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Winter Survival (od 6 marca w Steam)

Taxi Life: A City Driving Simulator (od 7 marca w Steam)

Hellbreach: Vegas (od 11 marca w Steam)

Crown Wars: The Black Prince (od 14 marca w Steam)

Outcast: A New Beginning (od 15 marca w Steam)

Alone in the Dark (od 20 marca w Steam)

Breachway (od 22 marca w Steam)

Palia (od 25 marca w Steam)

Bulwark: Falconeer Chronicles (od 26 marca w Steam)

Millennia (od 26 marca w Steam)

Outpost: Infinity Siege (od 26 marca w Steam)

South Park: Snow Day! (od 26 marca w Steam)

Balatro (Steam)

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Portal: Revolution (Steam)

Star Ocean: The Second Story R (Steam)

Star Ocean: The Second Story R - DEMO (Steam)

Undisputed (Steam)



