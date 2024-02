Nowości w Polsat Box Go. Pojawią się cztery świeże filmy

Polsat udostępnił listę filmów, które już wkrótce dołączą do usługi Box Go. Wśród nich znajdą się kinowe hity i produkcje biorące udział w konkursach.

Wśród nadchodzących filmowych premier w Polsat Box Go znalazły się tytuły uczestniczące w konkursie Głównym 48. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni: „Święto ognia” – lekko magiczny, pełny humoru i wzruszeń obraz w reżyserii Kingi Dębskiej oraz brawurowo zagrana, przejmująca opowieść o miłości, wybaczeniu i zmaganiach z przeciwnościami losu – „Jedna dusza”. Do serwisu trafią także „Różyczka 2” z Magdaleną Boczarską i Pawłem Małaszyńskim, której prequel zagwarantował reżyserowi Janowi Kidawie-Błońskiemu Złotego Lwa m.in. za najlepszy film, a także kinowy „Ferrari” Michaela Manna ze zmienionym nie do poznania Adamem Driverem w roli Enzo Ferrariego i towarzyszącą mu Penelope Cruz.

W najbliższych dniach do oferty filmowej Polsat Box Go dołączą kolejne tytuły, m.in.:

„Święto ognia” – film Kingi Dębskiej, autorki „Zupy nic” oraz „Moich córek krów”, nakręcony na podstawie bestselleru 2021 r. autorstwa Jakuba Małeckiego pod tym samym tytułem; premiera 1 marca.



20-letnia Anastazja (Paulina Pytlak), wychowywana przez ojca Poldka (Tomasz Sapryk), jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Najlepszą relację ma ze starszą siostrą Łucją (Joanna Drabik) – wschodzącą gwiazdą Baletu Narodowego. Życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka Józefina (Kinga Preis).

„ Jedna dusza” – poruszająca historia człowieka, który z dna prywatnego piekła rozpoczyna drogę ku czyśćcowi i odkupieniu; premiera 8 marca.



Jest rok 1990, kiedy na świat przychodzi Alojz (Dawid Ogrodnik). Początkowo matka (Dorota Kolak) zamierza porzucić chłopca, jednak ostatecznie powraca po płaczącego synka. Mijają lata. Dorosły mężczyzna jest twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi – żona Anna (Małgorzata Gorol) i mali synowie. Kiedy doprowadzona do ostateczności kobieta postanawia porzucić męża, dochodzi do katastrofy w kopalni, w której Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas bezlitośnie szykanował. Wypadek będzie przełomem dla całej rodziny.

„Ferrari” – pasjonująca historia jednej z największych postaci motoryzacji; premiera 14 marca. Były kierowca rajdowy Enzo Ferrari jest w najtrudniejszym momencie swojego życia. Firma, którą od 10 lat buduje wraz z piękną żoną Laurą, stoi u progu bankructwa. Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna. W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie, liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy. Przegrana oznacza stratę wszystkiego.

