Netflix. Serial Resident Evil z oficjalną datą premiery!

Netflix w końcu podał datę premiery serialu aktorskiego Resident Evil. Ten zadebiutuje wcześniej, niż mogliśmy się spodziewać.

Wiadomo, że Netflix pracuje nad aktorskim serialem w uniwersum Resident Evil. Do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy zadebiutuje on w serwisie streamingowym, ale to się właśnie zmieniło. Netflix podał oficjalną datę premiery.

Serial Resient Evil — kiedy na Netflixie?

Serial w świecie Resident Evil zadebiutuje już 14 lipca 2022 roku. Wielu fanów prawdopodobnie nie spodziewało się tak szybkiej premiery. W serialu zagrają między innymi: Ella Balinska, Lance Reddick, Turlough Convery, Tetiana Gaidar czy też Connor Gosatti.

Evil has Evolved.



The new live action Resident Evil series premieres July 14. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) March 17, 2022

Pierwszy sezon serialu będzie składał się z 8 odcinków, każdy o długości mniej więcej 60 minut. Na temat samej fabuły nie wiemy wiele. Oficjalny opis zdradza jedynie, że 30 lat po odkryciu Wirusa T dochodzi do kolejnego wybuchu pandemii. Zatem akcja będzie działa się na długo po tym, co znamy z gier.

