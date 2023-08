Wrzesień z Polsat Box Go stoi pod znakiem sportowych zmagań

We wrześniu w serwisie Polsat Box Go rządzi piłka w każdym wydaniu! W pakiecie Polsat Box Go Sport widzowie mogą śledzić najlepsze i najbardziej emocjonujące wydarzenia: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, US Open z Igą Świątek oraz Carlosem Alcarazem broniącymi mistrzowskiego tytułu, wielki powrót szczypiornistów z ORLEN Superligą na sportowe anteny Polsatu oraz startującą ORLEN Basket Ligę

Przełom sierpnia i września to wielkie święto siatkówki. W fazę końcową wchodzą Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet, w których nasza reprezentacja prowadzona przez Stefano Lavariniego dotarła do ćwierćfinału i dziś, 30 sierpnia zagra z Turcją o półfinał. Jednocześnie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn, podczas których nasza kadra narodowa swoje grupowe spotkania rozegra z drużynami z grupy C. W Skopje, stolicy Macedonii Północnej Polacy spotkają się kolejno z Czechami (31 sierpnia), Holandią (1 września), Macedonią Północną (3 września), Danią (5 września) oraz Czarnogórą (6 września).

Zmagania Polaków możemy także śledzić podczas trwającego ostatniego w tym sezonie turnieju Wielkiego Szlema US Open, w którym wszystkie polskie singlistki awansowały do 2. rundy. W środę, 30 sierpnia Iga Świątek zagra z Australijką Darią Saville, Magdalena Fręch spotka się z finalistką tegorocznego Rolanda Garrosa Czeszką Karoliną Muchovą, a Magda Linette podejmie wracającą po dłuższej przerwie do tenisa Amerykankę Jennifer Brady. W rywalizacji mężczyzn tytułu broni Carlos Alcaraz, a polskim reprezentantem wśród singlistów jest Hubert Hurkacz, który po zaciętym pojedynku pokonał w nocy z 29 na 30 sierpnia w swoim pierwszym meczu Szwajcara Marca-Andreę Hueslera.

Piłka Nożna w Polsat Box Go

Wrzesień w Polsat Box Go to także rozrywki w piłce nożnej w każdym wydaniu:

Eliminacje do UEFA EURO 2024 – wszystkie spotkania eliminacji, także te, które nie będą transmitowane na antenie otwartej, dostępne będą na żywo tylko w Polsat Box Go. Polska reprezentacja piłki nożnej pod wodzą selekcjonera Fernando Santosa we wrześniu rozegra dwa mecze: 7 września na PGE Narodowym Polska zmierzy się z Wyspami Owczymi, a 10 września Albania podejmie polską kadrę narodową w Tiranie.

Liga Mistrzów UEFA – Champions League to 32 drużyny, które co roku walczą o najważniejsze piłkarskie trofeum. Pierwsze mecze fazy grupowej zostaną rozegrane na antenach Polsat Sport Premium 19 i 20 września br. Spotkania w tej części rozgrywek będą trwały do 13 grudnia. Po przerwie uczestnicy 1/8 finału wrócą do gry w lutym 2024 r. Dwie najlepsze drużyny o trofeum zawalczą 1 czerwca 2024 r. Mecz finałowy odbędzie się na Wembley w Londynie po raz ósmy. Każda z drużyn to pretendent do wygranej, a są nimi m.in.: broniący tytułu Manchester City, FC Barcelona, Bayern Monachium, Real Madryt czy Paris Saint-Germain. Nasza rodzima drużyna Raków Częstochowa wywalczyła awans do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Champions League i w środę, 30 sierpnia zmierzy się z FC Kopenhaga.

Ligi europejskie w Eleven Sports – hiszpańska La Liga EA Sports z efektowną grą naszego rodaka Roberta Lewandowskiego w barwach słynnej Barcy, a także Real Madryt, Atletico Madryt i inne. W Serie A rewelacyjne SSC Napoli broniące tytułu mistrza Włoch, co będą próbowały mu uniemożliwić m.in. S.S. Lazio, Juventus FC, AC Milan czy Inter Mediolan. Z kolei Paris Saint-Germain, czołowa drużyna francuskiej Ligue 1 Uber Eats zamierza sięgnąć po trzecie z kolei trofeum, o które zawalczą także inne znakomite kluby, takie jak AS Monaco, RC Lens czy Olympique Marsylia.

Polska piłka klubowa – PKO BP Ekstraklasa w kanałach CANAL+ SPORT3 i 4, w której zobaczymy rywalizację najlepszych polskich drużyn, m.in.: Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa, Lecha Poznań, Pogoni Szczecin i innych. Ponadto wszystkie spotkania Fortuna 1. Liga, w której takie drużyny jak Wisła Kraków, Lechia Gdańsk czy Arka Gdynia walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Zobacz: Jagged Alliance 3 trafi na konsole. Nie tylko na najnowsze

Zobacz: W Starfield nie zwiedzisz każdego zakątka planety. To już pewne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe