Jagged Alliance 3 trafi na konsole. Nie tylko na najnowsze

Legendarna seria strategii turowej, której początki sięgają 1994 roku, w końcu powróciła. Jagged Alliance 3 zbiera pozytywne oceny, a twórcy już zapowiadają, że tytuł zawita również na konsole.

W zeszłym miesiącu odbyła się premiera długo wyczekiwanej kontynuacji serii Jagged Alliance. Od premiery dwójki do trójki minęło aż 14 lat. Co prawda, po drodze mieliśmy kilka spin-offów, lecz nie zdołały zaskarbić sobie takiej sympatii graczy. Jednak widać twórcy porządnie przyłożyli się do Jagged Alliance 3, gdyż gra zbiera bardzo dobre recenzje. Na tyle dobre, że producent ogłosił powstanie wersji na konsole.

Jagged Alliance 3 trafi na konsole

Już wkrótce konsolowcy również przejmą dowodzenie nad grupą najemników i wyruszą na misję ratowania Grand Chien. Po ciepłym przyjęciu wersji na PC z wysokimi ocenami zarówno krytyków, jak i użytkowników twórcy zdecydowali się na spróbowanie swoich sił w segmencie konsolowym.

Wydawca THQ Nordic zapowiedział, że Jagged Alliance 3 przygotowuje się do wyjścia zarówno na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5, jak i Xbox One oraz Xbox Series S/X. Oznacza to, że gra pojawi się nie tylko na konsolach najnowszej generacji, co jest dobrą wiadomością dla posiadaczy starszych konsoli PlayStation i Xbox. Niestety, w zwiastunie nie pojawiła się informacja o tym, kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery Jagged Alliance 3 na konsole.

