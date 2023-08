Netia GO z nowościami. Dla kibiców i dla fanów kina

Po tym, gdy rozszerzenie swojej oferty ogłosił Polsat Box Go, nowości należało oczekiwać także w należącej do tej samej grupy Netii. W Netia GO operator oferuje nowy pakiet sportowy premium z miesięczną subskrypcją, ma też coś dla entuzjastów filmów i seriali.

Zobacz: W Polsat Box Go obejrzysz przeboje Sony Pictures

Serwis Netia GO to usługa, w której operator proponuje dostęp do treści VOD, w tym pakiety premium i blisko 130 kanałów TV online. Teraz oferta została wzbogacona o kolejne treści.

Nowy pakiet Netia Sport Premium jest dostępny w serwisie Netia GO w cenie od 35 zł miesięcznie (w zależności od urządzenia, na którym się kupuje dostęp) i nie wiąże się z zawieraniem długotrwałych zobowiązań.

Pakiet zapewnia dostęp do transmisji meczów Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Narodów UEFA na kanałach Polsat Sport Premium, a także meczów lig włoskiej, hiszpańskiej (wybrane), francuskiej, portugalskiej, belgijskiej, Pucharu Anglii, Pucharu Niemiec oraz meczów PGE Ekstraligi na kanałach Eleven Sports.

W bibliotece VOD serwisu Netia GO pojawiły się natomiast produkcje kolejnego wielkiego studia filmowego – Sony Pictures Entertainment. Są to zarówno najnowsze produkcje, tj. „Spider-Man. Poprzez multiwersum”, „Rycerze Zodiaku”, „Hotel Transylwania 4: Transformania”, „65” czy „Bullet train”, jak i cenione klasyki. W bibliotece Netia GO filmy udostępnianie na 48 godzin w cenach od 5 zł do 20 zł, a kwota doliczana do rachunku.

Serwis Netia GO jest dostępny bez dodatkowych opłat dla abonentów usług telewizyjnych Netii. Zapewnia dostęp do treści VOD oraz kanałów telewizyjnych online na praktycznie dowolnym urządzeniu, w tym na komputery, urządzenia z systemem Android i iOS, telewizory oraz dekodery z serii Netia EvoBox.

Do serwisu Netia GO abonenci logują się tym samym loginem i hasłem, którego używają w serwisie samoobsługowym www.netiaonline.pl. Do każdego konta abonenckiego Netia GO można stworzyć 5 profili i korzystać z aplikacji jednocześnie na 3 urządzeniach, zatem aplikacja może pełnić również funkcję zbliżoną do klasycznego multiroomu.

Zobacz: Televio udostępnia dokumentalne kanały premium za darmo

Zobacz: Polsat Box daje nawet rok telewizji za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Netia

Źródło tekstu: Netia