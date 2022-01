„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” debiutuje na wyłączność w Polsat Box Go

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” – komedia o królu złodziei i ucieczek, która swoją kinową premierę miała cztery miesiące temu, jest dostępna w serwisie Polsat Box Go, na wyłączność wśród serwisów streamingowych.

Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego cieszyła się sporym zainteresowaniem kinomaniaków. Teraz można ją także obejrzeć na telewizorze w domowym zaciszu.

Komedia produkcji TFP opowiada historię tytułowego bohatera, który ośmieszał władze, wymykając się 29 razy organom ścigania. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach 70. i 80. cała Polska. Kradł, oszukiwał i bawił się życiem, jednocześnie zachowując do niego szacunek i stroniąc od przemocy. Jedni go kochali i podziwiali, inni nieustannie próbowali złapać i ukarać.

W produkcji wystąpili m.in.: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Marta Wągrocka, Olga Bołądź, Dorota Kolak, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha, Sandra Drzymalska i Andrzej Andrzejewski.

Za reżyserię filmu odpowiada Mateusz Rakowicz, który jednocześnie wspólnie z Łukaszem M. Maciejewskim napisał scenariusz. Za muzykę odpowiada Andrzej Smolik. Koproducentem filmy była Grupa Polsat Plus.

Jak obejrzeć „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”?

Użytkownicy Polsat Box Go mogą wypożyczyć „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” na 48 godzin za 25 zł, a klienci Plusa, którzy powiążą swoje konto w Polsat Box Go z numerem telefonu w sieci Plus, za 20 zł.

Produkcję można oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, w Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

Źródło zdjęć: Polsat

Źródło tekstu: Polsat Box Go