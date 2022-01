Serial Władca Pierścieni z oficjalną datą premiery! Znamy też tytuł

Długo wyczekiwany serial Amazonu w świecie Władcy Pierścieni doczekał się oficjalnego tytułu, daty premiery, a także krótkiej, filmowej zapowiedzi!

Nie od dziś wiadomo, że Amazon pracuje nad serialem w uniwersum Władcy Pierścieni. Ma to być wysokobudżetowa produkcja, która rozmachem ma dorównywać filmowym adaptacjom Petera Jacksona, a nawet je przewyższać.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Jednak do dzisiaj niewiele wiedzieliśmy na temat serialu. Amazon nie zdradzał ani daty premiery, ani nawet tytułu. Ale to już przeszłość. Już wiemy, że dzieło Amazon Prime Video to The Lord of the Rings: The Rings of Power.

W serialu poznamy historie na wiele lat przed Drużyną Pierścienia. Showrunnerzy J.D. Payne oraz Patrick McKay zdradzili, że dowiemy się, jak zostały stworzone pierścienie, jak powstał Czarny Władca Sauron, historię wyspy Numenor czy wreszcie ostatnie przymierze między ludźmi i elfami.

Do tej pory widzowie widzieli tylko na ekranie historię Jedynego Pierścienia – ale zanim powstał jeden, było ich wiele… i cieszymy się, że możemy podzielić się epicką historią o nich wszystkich.

- powiedzieli twórcy serialu.

Jednak najważniejsze jest to, że Amazon zdradził oficjalną datę premiery serialu The Lord of the Rings: The Rings of Power. Ten zadebiutuje w Amazon Prime Videos już 2 września 2022 roku, czyli za niecałe 9 miesięcy! Kolejne odcinki będą ukazywać się co tydzień. Według szacunków pierwszy sezon miał budżet na poziomie aż 465 mln dolarów!

Źródło zdjęć: Amazon