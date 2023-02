Wraca Liga Mistrzów. Najważniejsze mecze w 4K w Polsat Box Go

Już dzisiaj wracają jedne z najbardziej wyczekiwanych rozgrywek piłkarskich. Mecze Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium będzie można obejrzeć w jakości 4K w Polsat Box Go.

Już dzisiaj, 14 lutego na antenach Polsat Sport Premium rozpoczynają się zmagania najlepszych klubów piłkarskich Starego Kontynentu w fazie pucharowej Ligi Mistrzów UEFA. Wszystkie spotkania można oglądać na żywo i na wielu urządzeniach online w Polsat Box Go. W dwóch pierwszych meczach zmierzą się: Paris Saint-Germain i Bayern Monachium oraz AC Milan i Tottenham Hotspur. Pierwsze z tych spotkań oraz przyszłotygodniowy pojedynek Liverpool FC – Real Madryt będą dostępne w Polsat Box Go w jakości 4K – na platformach Android TV, Apple TV i wybranych Smart TV.

Liga Mistrzów w Polsat Box Go

Rozpoczyna się faza pucharowa Ligi Mistrzów UEFA. Pierwsze mecze 1/8 finału zostaną rozegrane 14 i 15 oraz 21 i 22 lutego. W tej rundzie dojdzie do spotkania z ostatniego finału Ligi Mistrzów UEFA, gdzie Liverpool FC podejmie Real Madryt. Królewscy pokonali wtedy drużynę Juergena Kloppa w finałach Champions League w 2018 i 2022 roku. Ten wyczekiwany pojedynek odbędzie się we wtorek, 21 lutego, a w Polsat Box Go kibice będą mogli go obejrzeć w jakości 4K.

Dzisiejsze emocjonujące starcie gigantów – Paris Saint-Germain kontra Bayern Monachium – rozpocznie się o godzinie 20.50 na stadionie Parc des Princes. W Polsat Box Go będzie można je oglądać w jakości 4K. W tym samym czasie AC Milan zagra na Stadionie San Siro z angielską drużyną Tottenham Hotspur.

Spotkania rewanżowe odbędą się 7 i 8 oraz 14 i 15 marca.

Zobacz: VOD.pl ma nowego właściciela. Dostęp bez opłat, ale z reklamami

Zobacz: SkyShowtime debiutuje dzisiaj w Polsce z rewelacyjną promocją na start

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe