SkyShowtime już za 10 zł. Skorzystają klienci Plusa, Polsat Box i Polsat Box Go

SkyShowtime i Grupa Polsat Plus ogłosiły partnerstwo, dzięki któremu nowi i obecni klienci Plusa i Polsat Box oraz użytkownicy Polsat Box Go będą mogli cieszyć się dostępem do obszernej kolekcji hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność i lokalnych produkcji oryginalnych w atrakcyjnej cenie.