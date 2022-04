Squid Game to dopiero początek. Czas na zabijanie starych ludzi

Hwang Dong-hyuk, twórca serialu Squid Game, pracuje nad kolejnym dziełem. Tym razem będzie to film i ma być jeszcze bardziej brutalny!

Jeśli myśleliście, że serial Squid Game był brutalny, to jego twórca zamierza jeszcze dalej przesunąć granicę. Hwang Dong-hyuk przyznał, że pracuje nad nowym scenariuszem, chociaż tym razem będzie to film.

Twórca Squid Game pracuje nad brutalnym filmem

Hwang Dong-hyuk przyznał w rozmowie z Variety, że napisał już 25 stron nowego zarys scenariusza do filmu. Ten ma być jeszcze bardziej brutalny niż serial Squid Game, który cieszył się ogromną popularnością na Netflixie. Wiemy, że nowe dzieło bazuje częściowo na książce Umberto Eco.

Film ma się nazywać Killing Old People Club lub też K.O Club. Jednocześnie Hwang Dong-hyuk będzie pracował nad 2. sezonem Squid Game. Ma nadzieję, że do 2024 roku będziemy mogli obejrzeć go na Netflixie. Tymczasem w wywiadzie zażartował, że po emisji nowego filmu prawdopodobnie będzie musiał chować się przed oburzonymi tłumami starszych osób.

Nie wiem, jak Wy, ale ja już jestem zaciekawiony.

Zobacz: Na 3. sezon Wiedźmina poczekamy krócej?

Zobacz: HBO przedstawia nowości na kwiecień 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: David Esser / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Variety