HBO Max podnosi cenę. Na razie nie w Polsce

Serwis HBO Max ogłosił pierwszą podwyżkę swojego planu bez reklam od czasu debiutu na rynku. Na razie drożej będzie w USA, ale kto wie, czy wyższa cena nie dotrze w końcu również do Polski.

Mieszkańcy USA otrzymali nienajlepszą wiadomość od platformy HBO Max. Usługa VOD, która jest dostępna także w Polsce, oferuje w Stanach Zjednoczonych dwa pakiety

pełny w cenie 14,99 USD miesięcznie (65 zł),

(65 zł), z reklamami w cenie 9,99 USD miesięcznie (44 zł).

Pierwszy z powyższych pakietów wkrótce podrożeje. Będzie to pierwsza podwyżka abonamentu od czasu wprowadzenia usługi HBO Max w maju 2020 roku. Miesiąc subskrypcji bez reklam będzie kosztować w USA 15,99 USD (prawie 70 zł), czyli podrożeje o 1 dolara (czyli 6,7%).

Nowa cena już obowiązuje nowych subskrybentów HBO Max. Dotychczasowi abonenci zaczną płacić więcej od nowego okresu rozliczeniowego, jednak nie wcześniej niż 11 lutego 2023 roku.

Ten wzrost cen o jednego dolara pozwoli nam nadal inwestować w dostarczanie jeszcze bardziej definiującego kulturę programowania i poprawę jakości obsługi klienta dla wszystkich użytkowników.

– napisał właściciel platformy HBO Max w oświadczeniu

Podwyżka abonamentu w HBO Max pojawiła się zaledwie kilka dni przed debiutem jednego z najbardziej oczekiwanych seriali HBO tego roku, czyli The Last of Us. Osoby, które myślą o skorzystaniu z oferty tylko po to, by obejrzeć tę produkcję, będą musiały zapłacić więcej.

W Polsce miesiąc subskrypcji HBO Max kosztuje 29,99 zł. Decydując się na zapłacenie z góry za cały rok można zaoszczędzić 34%, płacąc 234,99 zł zamiast 359,99 88 zł. Osoby, które zaczęły korzystać z platformy tuż po jej debiucie w Polsce płacą nieco mniej, bo 19,99 zł miesięcznie, o ile były jej subskrybentami bez przerw.

Czy w Polsce HBO Max również podniesie cenę abonamentu? Tego jeszcze nie wiemy.

