Polsat Box Go pokaże nowy serial komediowy

Domek na szczęście to nowy serial komediowy, który będzie można wkrótce obejrzeć tylko na platformie Polsat Box Go. Premiera już 13 stycznia 2023 roku.

W każdy piątek, licząc od 13 stycznia tego roku, do serwisu będą trafiały po dwa nowe odcinki. Będzie je można znaleźć w pakiecie Polsat Box Go Premium i oglądać w dowolnym miejscu i czasie, bez reklam, na stronie platformy i w aplikacji Polsat Box Go.

Domek na szczęście

To serial, który pokazuje teoretycznie abstrakcyjne sytuacje, które w gruncie rzeczy mogą okazać się jednak absurdalnie rzeczywiste. Myślę, że każdy z nas doświadczył niektórych z nich i dzięki serialowi będzie mógł je zobaczyć z innej perspektywy. […] W tej produkcji oprócz komedii będzie też pokazana esencja piękna życia.

– powiedział Rafał Zawierucha.

Myślę, że każdy tu odnajdzie trochę siebie. Będzie mógł się z nami pośmiać, przeżyć piękne chwile na wsi, wśród natury i zwierząt. Po prostu dobrze spędzić czas.

– dodała Barbara Kurdej-Szatan

Serial „Domek na szczęście” to zabawna i pełna przewrotnych sytuacji opowieść o młodym małżeństwie – Bartku (Rafał Zawierucha), ustatkowanym pracowniku banku, i jego żonie Mariannie (Barbara Kurdej-Szatan), influencerce kochającej wielkomiejski styl życia oraz ich psie Mumu. Po niespodziewanym zwolnieniu z pracy Bartek postanawia założyć farmę strusi. Przekonuje żonę do przeprowadzki do małej wsi, aby spełnić ich marzenie o szczęśliwym, spokojnym domu za miastem. W poznawaniu nowego, urokliwego środowiska wspierają ich życzliwi, aczkolwiek ciekawscy i wścibscy sąsiedzi Witek (Robert Wabich) oraz Kaśka (Magdalena Stużyńska-Brauer). Podczas zderzenia dwóch różnych światów – głośnej i kapryśnej stolicy oraz skromnej, ale niezwykle barwnej wioski dojdzie do wielu zabawnych sytuacji. Widzowie będą mogli przeżyć razem z bohaterami liczne przygody oraz doświadczyć nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Produkcja powstała na licencji ukraińskiej. Za reżyserię i adaptację scenariusza odpowiada Piotr Wereśniak („M jak miłość”, „Zróbmy sobie wnuka”, „Och, Karol 2”, „Między oczy”). W rolach głównych wystąpili międzyinnymi: Barbara Kurdej-Szatan („Miłość na pierwszą stronę”, „W rytmie serca”, „Narzeczony na niby”, „Pech to nie grzech”), Rafał Zawierucha („Gierek”, „Miłość na pierwszą stronę”, „Behawiorysta”, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”), Magdalena Stużyńska-Brauer („Wygrać marzenia”, „Rodzinka.pl”, „Przyjaciółki”, „Hotel 52”), Robert Wabich („Detektyw Bruno”, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt 2”, „Serce nie sługa”), Olga Bończyk („Czyściec”, „Kler”, „Na dobre i na złe”), Magdalena Smalara („Marzec ‘68”, „Wojenne dziewczyny”, „Osiecka”, „Backdoor - Wyjście awaryjne”) oraz Anna Szymańczyk („O mnie się nie martw”, „Bo we mnie jest seks”, „Backdoor - Wyjście awaryjne”, „Wesele”). Tytuł powstał na zlecenie Telewizji Polsat, a jego producentem jest Polot Media. Sezon liczy 20 odcinków.

Jak obejrzeć „Domek na szczęście” w Polsat Box Go?

Premiera serialu będzie miała miejsce 13 stycznia 2023 roku, a użytkownicy zobaczą wtedy dwa pierwsze odcinki. Nowe odcinki, także po dwa, będą pojawiały się w pakiecie Polsat Box Go Premium w piątki. Serial można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis umożliwia korzystanie z funkcji Chromecast i AirPlay umożliwiających przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

