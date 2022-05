Fani serialowego Matta Murdocka mają powody do zadowolenia. Disney+ pracuje nad nowym serialem z Daredevilem w roli głównej.

Kilka lat temu Netflix, we współpracy z Marvelem, stworzył kilka seriali z komiksowymi bohaterami. Chociaż kilkukrotnie odnosiły się one do filmów, to nigdy oficjalnie nie należały do tzw. MCU (Marvel Cinematic Universe). Pomimo tego fani uwielbiali Daredevila, który był zdecydowanie najwyżej ocenianym, marvelowym serialem Netflixa.

Daredevil i Kingpin w kanonie MCU

W ostatnich miesiącach sprawa z Daredevilem mocno się skomplikowała. Zarówno Charlie Cox w roli Matta Murdocka, jak i Vincent D'Onofrio jako Kingpin pojawili się w kanonicznych produkcjach Marvela. Pierwszy zagrał małą rolę w trzecim Spider-Manie, a Wilson Fisk pojawił się w serialu Hawkeye.

Czy to te same postacie, co w serialach Netflixa? Nie możemy mieć co do tego pewności, ale bezpiecznie należy założyć, że to ich alternatywne wersje z innego uniwersum, w końcu Marvel aktualnie mocno skupia się na koncepcji wieloświata i pokazuje nam inne wersje znanych bohaterów.

Disney+ tworzy serial Daredevil

Wobec tego tym ciekawsze wydają się doniesienia, według których Disney+ pracuje nad nowym serialem Daredevil. Skoro Charlie Cox w roli Matta Murdocka i Vincent D'Onofrio jako Kingpin są już kanonicznymi postaciami MCU, to właśnie ich powinniśmy się spodziewać w rolach głównych.

Za serial mają odpowiadać Matt Corman oraz Chris Ord, którzy mają na swoim koncie między innymi: Covert Affairs (Kamuflaż), The Enemy Within (Wewnętrzny wróg) czy też Containment (Kwarantanna). Obaj na razie odmówili komentarza.

Nigdy nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale w 2018 roku Netflix i Disney podpisały umowę, w ramach której Daredevil, Luke Cage, Iron Fist oraz Jessica Jones przez 2 lata nie mogli pojawiać się w nie-netflixowych filmach i serialach. Termin ten dawno już minął i być może dlatego Myszka Miki zaczęła umieszczać bohaterów w swoich produkcjach, a także planuje dla nich nowe serie.

