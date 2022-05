She-Hulk w pełnej okazałości. Nowy trailer serialu Marvela

Marvel Cinematic Universe to nie tylko filmy. Od jakiegoś czasu Disney produkuje też seriale dla swojej platformy streamingowej. Jednym z nich jest She-Hulk, która właśnie doczekała się nowego trailera.

Marvel od wielu miesięcy serwuje nam nie tylko kolejne filmy, należące do tzw. MCU, ale także seriale. Te w mniejszym lub większym stopniu łączą się z tym, co oglądamy na dużym ekranie. Wiadomo, że powstanie ich jeszcze całe mnóstwo. Jednym z najbardziej wyczekiwanych jest zapewne She-Hulk.

She-Hulk - trailer z zieloną superbohaterką

Disney właśnie opublikował nowy trailer do nadchodzącego serialu She-Hulk. Po raz pierwszy możemy zobaczyć tytułową bohaterkę w pełnej, zielonej krasie. Do tej pory widzieliśmy tylko jej ludzką formę. Materiał przy okazji zdradza też obecność innych postaci, znanych z wcześniejszych filmów.

W serialu zobaczymy przede wszystkim Hulka, a konkretnie to Profesora Hulka, czyli zielonego stwora z umysłem Bruce'a Bannera. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu Jennifer Walter, czyli She-Hulk, to jego kuzynka i moce zyska prawdopodobnie właśnie od niego (w komiksach stało się to za sprawą transfuzji krwi). Oprócz tego uwagę zwraca też Tim Roth w roli Abomination. Co ciekawe, na trailerze widać go w ludzkiej formie.

Najbliższym serialem Marvela będzie Ms. Marvel, którego premiera zaplanowana jest na 8 czerwca. Na She-Hulk będziemy musieli poczekać do 17 sierpnia, wtedy produkcja trafi na platformę Disney+ (ta zadebiutuje w Polsce 14 czerwca). Mam nadzieję, że do tego czasu poprawione zostanie CGI, bo aktualnie She-Hulk wygląda nie najlepiej.

Zobacz: Disney+ rusza w Polsce ze świetną promocją, ale trzeba spełnić warunki

Zobacz: Komiksy, które warto znać – część 11 (na nich bazują filmy Marvela)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Disney/Marvel