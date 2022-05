Disney+ rusza w Polsce ze świetną promocją, ale trzeba spełnić warunki

Disney+ ruszy w Polsce ze specjalną promocją, w ramach której roczny abonament Polacy będą mogli kupić w cenie zaledwie 8 miesięcy.

Wiadomo, że Disney+ oficjalnie zadebiutuje w Polsce już 14 czerwca 2022 roku. Standardowa cena dla polskich użytkowników to 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł przy zapłacie za cały rok z góry. Jednak z okazji debiutu w naszym kraju platforma przygotowała specjalną promocję.

Disney+ 12 miesięcy w cenie 8

Z okazji debiutu w Polsce serwis streamingowy Disney+ przygotował specjalną promocję. Dzięki niej polscy użytkownicy będą mogli wykupić roczny dostęp do serwisu w cenie 229,90 zł, czyli niecałych 8 miesięcy, gdyby abonament płacić co miesiąc.

Co ważne, oferta powitalna jest ograniczona czasowo do północy 13 czerwca 2022 roku i musi zostać wykupiona do 26 czerwca 2022 roku. Co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać?

Wejdź na stronę www.disneyplus.com i zarejestruj się, aby wyrazić zainteresowanie ofertą (na stronie dostępny jest pełny regulamin).

W dniu startu usługi (14 czerwca) otrzymasz link do oferty specjalnej.

Oferta powitalna dostępna będzie tylko dla osób, które dokonały rejestracji przed północą 13 czerwca, czyli dzień przed startem platformy w Polsce.

Zobacz: Netflix? Są lepsze opcje. Porównujemy serwisy wideo (aktualizacja)

Zobacz: UPC z kozacką promocją. Dwa popularne pakiety bez dopłat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ivan Marc / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Disney+