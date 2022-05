UPC z kozacką promocją. Dwa popularne pakiety bez dopłat

UPC ma promocję dla klientów swojej usługi telewizyjnej. W jej ramach mogą oni bez dopłat filmy w pakiecie FilmBox oraz programy edukacyjne na kanale Da Vinci.

Abonenci pakietów Select i Max w Telewizji Cyfrowej UPC oraz usłudze UPC TV GO mogą do 20 maja 2022 roku zapoznać się z ofertą pakietu FilmBox. W sumie to 5 kanałów tematycznych, wypełnionych filmami i serialami.

Z kolei do 6 czerwca tego roku abonenci pakietu Select mają dostęp do Da Vinci, czyli edukacyjnego kanału dla dzieci i młodzieży. Emitowane są na nim między innymi eksperymenty naukowe, które mają zachęcać do zdobywania wiedzy i czerpania przyjemności z edukacji.

UPC przy okazji przypomina, że abonenci pakietu Select mogą korzystać z promocyjnego dostępu do kanału AMC (do 16 maja tego roku), do kanału dziecięcego Cbeebies (do 31 maja) oraz do kanałów AXN Spin i AXN White (do 30 czerwca).

