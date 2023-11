Xbox startuje z promocjami. Taniej konsole i gry

Black Friday i Cyber Monday nie ominą Xboksa i produktów Microsoftu. Popularne konsole wraz z niektórymi grami będą dostępne w niższej cenie.

Black Friday zapukał również do siedziby Microsoftu, producenta jednych z najpopularniejszych konsoli na świecie oraz wydawcę znanych gier wideo. Przedsiębiorstwo stojące za marką Xbox przyszykowało spore przeceny na urządzenia Xbox Series X i Xbox Series S. Nie zabraknie również gier wideo w niższych cenach.

Konsole Xbox do zgarnięcia w niższych cenach

Już od dziś do 27 listopada dostępne są specjalne oferty Xbox. Przez cały tydzień na łowców promocji czekają ciekawe okazje na konsole, gry oraz akcesoria „zielonych”. Oto co zostanie objęte promocją:

Xbox Series X — najszybsza i najpotężniejsza konsola Xbox w historii, teraz w niższej cenie. Przez cały tydzień sprzęt będzie dostępny za 1999 zł. Oferta obejmuje również zestawy Xbox Series X Diablo IV i Xbox Series X Forza Horizon 5 w cenie 2099 zł.

— najszybsza i najpotężniejsza konsola Xbox w historii, teraz w niższej cenie. Przez cały tydzień sprzęt będzie dostępny za 1999 zł. Oferta obejmuje również zestawy Xbox Series X Diablo IV i Xbox Series X Forza Horizon 5 w cenie 2099 zł. Xbox Series S – najmniejsza konsola nowej generacji teraz dostępna w cenie 1199 zł. Specjalna oferta obejmuje również Starter Bundle – konsola + 3-miesięczna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate.

– najmniejsza konsola nowej generacji teraz dostępna w cenie 1199 zł. Specjalna oferta obejmuje również Starter Bundle – konsola + 3-miesięczna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate. Kontrolery Xbox w kolorach białym i czarnym kosztują teraz 219 zł, a wielobarwne za 229 zł.

To jednak nie wszystko, gdyż będzie możliwość zaoszczędzenia 50% na zakupie gier Xbox Game Studios. Promocja obejmuje takie tytuły, jak Age of Empires IV, Forza Horizon 4 i 5, Halo Infinite, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends i Sea of Thieves.

Dodatkowo, od 23 do 30 listopada w Xbox Design Lab personalizowany grawerunek na kontrolerach Xbox Elite Series 2 będzie dostępny bez dodatkowych opłat.

