Star Wars: The Knights of the Old Republic Remake nie powstaje — twierdzi znany w branży dziennikarz.

Od miesięcy pojawia się coraz więcej wątpliwości na temat postęp prac nad grą Star Wars: The Knights of the Old Republic Remake. Chociaż gra została oficjalnie zapowiedziana już w 2021 roku, to twórcy milczą na jej temat. Dodatkowo docierają do nas bardzo niepokojące wieści.

The Knights of the Old Republic nie powstaje

Od dawna docierają do nas informacje o ogromnych problemach Embracer Group. Wydawca szuka oszczędności, gdzie tylko się da. Z tego powodu zamknięto kilka studiów i zwolniono mnóstwo osób. Dodatkowo szefowie firmy cały czas odmawiają komentarza na temat remake'u KOTOR-a. Teraz swoje trzy grosze dorzucił do tego doskonale znany w branży i świetnie poinformowany Jeff Grubb.

Dziennikarz przekazał, że nigdzie w tym momencie nie trwają prace nad Star Wars: The Knights of the Old Republic Remake. Wcześniej pojawiały się plotki, które sugerowały, że produkcja została przeniesiona z Aspyr Media do Saber Interactive, ale najwyraźniej nie jest to prawda. Żaden deweloper w tym momencie nie pracuje nad tym tytułem.

Przyszłość gry stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Fani muszą przygotować się na smutne wiadomości, że Star Wars: The Knights of the Old Republic Remake w najbliższym czasie jednak nie powstanie.

Zobacz: Marvel's Wolverine. Artysta ujawnił przybliżoną datę premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Embracer Group

Źródło tekstu: KitGuru