Tidal szykuje zmiany. Będzie taniej, ale z „haczykiem”

Tidal szykuje zmiany w swoich subskrypcjach. Zniknie darmowa wersja usługi, a dwa płatne abonamenty zostaną połączone w jeden o niższej cenie. Zmiany zaczną obowiązywać w przyszłym miesiącu.

Tidal szykuje zmiany, które namieszają w subskrypcjach na tej platformie. Zaczną one obowiązywać od 10 kwietnia 2024 roku.

Jeden abonament zamiast dwóch

Obecnie użytkownicy serwisu Tidal mają do wyboru dwie płatne subskrypcje, HiFi oraz HiFi Plus. W kwietniu to się zmieni i platforma będzie oferować jeden abonament o nazwie Tidal. W ramach subskrypcji, która ma kosztować tyle samo, co teraz płacimy za pakiet Tidal HiFi, czyli 21,99 zł miesięcznie, otrzymamy dostęp do ponad 110 milionów utworów w bezstratnej jakości, w tym HiRes FLAC i Dolby Atmos.

Po zmianach zostanie utrzymana zniżka dla studentów, którzy za dostęp do platformy płacą 9,99 zł miesięcznie. Będzie również można korzystać z planu rodzinnego (maksymalnie 6 osób) w cenie 34,99 zł miesięcznie. Funkcje pozwalające uzyskać dostęp do katalogu Tidal na sprzęcie i oprogramowaniu DJ, będą dostępne za dodatkową miesięczną opłatą.

Dla kogo więc będzie taniej, jeśli ceny zostaną takie same? Dla subskrybentów opcji Tidal HiFi Plus, która teraz kosztuje 39,99 zł miesięcznie w wersji indywidualnej, 19,99 zł dla studentów oraz 59,99 zł w wersji rodzinnej.

Jest jeden haczyk

No dobrze, a gdzie jest haczyk? 10 kwietnia 2024 roku zniknie darmowa usługa Tidal. Użytkownicy, którzy z niej korzystają, będą musieli przejść na płatną subskrypcję.

