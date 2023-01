PlayStation kontynuuje zimową wyprzedaż. Czas na drugą turę

PlayStation startuje z drugą turą zimowej wyprzedaży. Kolejna partia tytułów trafia na listę przecenionych produkcji. Niektóre z nich można dostać za ułamek ceny.

Przeceny w PlayStation Store trwają już od 21 grudnia, jednak sklep postanowił wrzucić na listę kolejne gry w niższej cenie. Dzięki temu można zaopatrzyć się w nowe tytuły za ułamek ich ceny. Trzeba się jednak śpieszyć, bo zimowe promocje PlayStation Store za niedługo będą się kończyć.

PlayStation Store - druga tura zimowej wyprzedaży

W sklepie PlayStation już teraz można znaleźć wiele nowych, przecenionych gier. Mowa tu chociażby o najnowszej odsłonie Need For Speed, czy Ghost of Tsushima, w której możemy wcielić się w samuraja. Lista największych hitów na PlayStation 4 i PlayStation 5 objętych Zimową Wyprzedażą prezentuje się następująco:

Need for Speed Unbound (PS5): 209,40 PLN zamiast 349,900 PLN – 40% zniżki,

Ghost of Tsushima – Director’s Cut (PS5): 169,50 PLN zamiast 339,00 PLN – 50% zniżki,

Tiny Tina’s Wonderland – Next Level Edition (PS4/PS5): 164,50 PLN zamiast 329,00 PLN – 50% zniżki,

UFC 4 (PS4): 54,91 PLN zamiast 289,00 PLN – 81% zniżki,

Elden Ring (PS4&PS5): 209,30 PLN zamiast 299,00 PLN – 30% zniżki,

Horizon Forbidden West (PS4&PS5): 210,18 PLN zamiast 339 PLN – 38% zniżki.

Warto mieć na uwadze, że to nie wszystkie gry, które zostały przecenione przez PlayStation Store. Pełna lista dostępna jest na oficjalnej stronie sklepu. Żeby skorzystać z promocji trzeba się pośpieszyć, bo zimowa wyprzedaż chyli się ku końcowi. Promocje znikną już 7 stycznia.

Zobacz: Huawei nadal w formie. Genialny smartwatch w niższej cenie (test)

Zobacz: Zimowa wyprzedaż w PlayStation Store. Spore zniżki na największe hity

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne