Microsoft wprowadza Xbox Game Pass Core. To koniec Xbox Live Gold

Microsoft zapowiada rewolucję w abonamentach Xbox. Od września z oferty znika subskrypcja Xbox Live Gold, którą zastąpi Game Pass Core.

Xbox oficjalnie ogłosił dziś, że subskrypcja Xbox Live Gold zostanie zastąpiona jej ewolucją, nowym planem Xbox Game Pass Core. Nastąpi to 14 września 2023 roku. Nowy plan połączy rozrywkę online z abonamentem Game Pass i wybraną kolekcją ponad 25 produkcji.

Abonament Xbox Live Gold nie cieszył się zbyt wielką popularnością i już od dawna dochodziły głosy, że Microsoft zamierza zastąpić go czymś atrakcyjniejszym. Tym czymś jest właśnie Game Pass Core.

W bibliotece Game Pass Core znajdzie się 25 gier. Nie zabraknie hitów produkcji Game Studios czy Bethesdy, a nowe tytuły będą dodawane 2-3 razy w roku. Na start Xbox oferuje:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human: Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Xbox zastrzega, że biblioteka gier może się różnić w zależności od kraju.

Członkowie Game Pass Core będą mieli dostęp do rozgrywki multiplayer oraz ekskluzywnych ofert i rabatów, a wszystko to za 29 zł miesięcznie lub 249 zł rocznie. Obecni subskrybenci Xbox Live Gold nie będą musieli dokonywać żadnych zmian na swoim koncie – wszystko zostanie zaktualizowane automatycznie. 14 września członkowie Xbox Live Gold automatycznie staną się członkami Game Pass Core, bez zmian cen, i będą mieli natychmiastowy dostęp do nowej biblioteki ponad 25 gier.

Wycofanie planu Xbox Live Gold wiąże się też z końcem programu Games with Gold, co nastąpi już 1 września. Gracze będą mogli jednak zachować dostęp do gier Xbox, które wcześniej pozyskali dzięki Games with Gold, jeśli pozostaną członkiem Game Pass Core lub wybiorą Game Pass Ultimate. Niezależnie od statusu subskrypcji wszystkie tytuły Xbox wykupione w przeszłości przez Games with Gold będą przechowywane w bibliotece gracza.

