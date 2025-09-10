Spotify z mega nowością. Na to czekały miliony fanów muzyki

Nowy tryb Lossless

Spotify uruchamia bezstratny dźwięk dla użytkowników Premium w formacie FLAC o jakości do 24-bit/44,1 kHz. Tryb działa na kompatybilnych urządzeniach przez Spotify Connect i pozwala odkryć więcej detali w niemal każdej piosence dostępnej w serwisie. Lossless to wyższa jakość brzmienia i bardziej naturalna dynamika nagrań.

Serwis streamingowy rozwija Premium, łącząc Lossless z funkcjami DJ, Jam, AI Playlist, nowymi Mixami i daylist, a także playlistami tworzonymi przez globalny zespół redakcyjny. Usługa ma zapewnić pełne doświadczenie: od lepszego dźwięku po łatwiejsze odkrywanie muzyki.

Każdy słucha inaczej, dlatego pojawiają się osobne ustawienia dla Wi‑Fi, sieci komórkowej i plików pobranych. Do wyboru jest kilka poziomów jakości muzyki: Niska, Normalna, Wysoka, Bardzo Wysoka oraz nowy Lossless. W aplikacji widoczne będą jasne oznaczenia i objaśnienia, w tym zużycie danych, konieczność ponownego pobrania utworów w Lossless i ostrzeżenia o słabym połączeniu.

Jak włączyć Lossless?

Aby włączyć tryb Spotify Lossless i cieszyć się muzyką w bezstratnej jakości, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Na początek klikamy ikonę profilu (lewy górny róg aplikacji), wybieramy Ustawienia i prywatność, a następnie Jakość multimediów. Tam włączamy Lossless osobno dla Wi‑Fi, sieci komórkowej i pobranych plików.

Warto też sprawdzić, ile danych zużywa każda opcja, aby dobrać ustawienia do potrzeb. Lossless działa na komputerach, urządzeniach mobilnych i tabletach oraz wielu sprzętach ze Spotify Connect. Bezstratną jakość trzeba wybrać ręcznie na każdym urządzeniu. Gdy Lossless działa poprawnie, zobaczysz wskaźnik "Lossless" w widoku odtwarzania lub w menu Connect Picker.

Sprzęt, buforowanie i praktyka

Lossless oddaje każdy detal muzyki, więc pliki są większe. Po włączeniu tej jakości utwór może startować chwilę dłużej, ale po zbuforowaniu odtwarzanie jest płynne. Tryb jest dostępny na telefonach, komputerach i tabletach oraz na wielu urządzeniach wspierających Spotify Connect, w tym Sony, Bose, Samsung i Sennheiser. Wsparcie dla kolejnych marek, w tym Sonos i Amazon, pojawi się w przyszłym miesiącu.

Dla najlepszej jakości rekomendowane są Wi‑Fi, przewodowe słuchawki lub głośniki oraz bezpośrednie połączenia, jak Spotify Connect. Bluetooth nie ma wystarczającej przepustowości dla bezstratnego przesyłu, więc sygnał musi być kompresowany. Jeśli zależy nam na pełnym efekcie, warto sięgnąć po kabel lub urządzenia zgodne ze Spotify Connect.

Wdrożenie do końca października