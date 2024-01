To koniec gier w pudełkach? Microsoft stawia sprawę jasno

Masowe zwolnienia w firmie Microsoft bez wątpienia stanowią złą wiadomość dla osób związanych z branżą tech. Jak się jednak okazuje, także gracze mają prawo odbierać ostatnie doniesienia ze sporą dozą niepokoju.

Jak zwraca uwagę Jez Corden, redaktor prowadzący serwisu Windows Central, w ramach masowych zwolnień zlikwidowano oddziały firmy odpowiedzialne za fizyczną dystrybucję gier na konsolę Xbox. Samo w sobie nie znaczy to może zbyt wiele, ale w połączeniu z niedawnym przeciekiem na temat nowej wersji konsoli Xbox Series X pozbawionej napędu optycznego rysuje dość ponury obraz przyszłych planów giganta z Redmond.

Microsoft has also shut down departments dedicated to bringing Xbox games to physical retail ... which if you've seen the digital-only Xbox console leaks ... well, you can get an idea of where Microsoft is going here.