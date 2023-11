Baron telewizji zatrzymany. Grozi mu 3-letnia odsiadka

Bydgoscy policjanci zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który z nielegalnego udostępniania płatnej telewizji innym zrobił sobie źródło dochodu. Teraz grozi mu za to kilka lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że 44-latek prowadzi nielegalny proceder związany z sharigiem. Polega on na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu innym osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. Takie działanie pozwala na odbiór kanałów telewizji satelitarnej w czasie rzeczywistym osobom niebędącym klientami nadawców telewizyjnych.

W celu potwierdzenia uzyskanych informacji, funkcjonariusze skontrolowali dwa lokale na bydgoskim osiedlu Pod Skarpą, w których mężczyzna miał prowadzić swoją przestępczą działalność. Przeprowadzone przeszukanie potwierdziło podejrzenia policjantów, a liczba znalezionych urządzeń zobrazowała skalę działań podejrzanego.

Na miejscu zabezpieczono między innymi 3 dekodery, 7 dysków przenośnych do obsługi kart, 11 kart telewizji cyfrowej, adaptery przenośne, router wraz z zasilaczem, laptopy, czytniki kart z kartami telewizji cyfrowej wraz z okablowaniem, pendrive, tablet i telefony komórkowe. Wszystkie te przedmioty będą dowodami w sprawie. Przy okazji okazało się, że mieszkaniec Bydgoszczy udostępniał pełne miesięczne pakiety telewizji cyfrowej o wartości około 150 złotych za kwotę 20-30 złotych, co dawało średnio około 250 złotych za cały rok.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału, policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej przedstawili 44-latkowi zarzut dzielenia i rozpowszechniania sygnału płatnej platformy telewizyjnej innym osobom bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy, przy użyciu specjalnie przystosowanego i zaprojektowanego sprzętu teleinformatycznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak informuje bydgoska policja, podczas czynności był obecny biegły z dziedziny informatyki śledczej oraz przedstawiciel poszkodowanej platformy cyfrowej.

Nadmienić należy, że oprócz osoby, która udostępnia nielegalnie treści płatnej telewizji, odpowiedzialność karną ponosi również osoba, która również nielegalnie odbiera kanały.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Już teraz wiadomo, że katalog osób i czynów będzie szerszy.

