Gry mobilne biją na głowę komputery i konsole

Gry mobilne są już więcej warte niż rynek gier komputerowych i konsolowych naraz. A to wcale nie koniec pokazu siły takich gier, jak Fate/Grand Order, PUBG czy Genshin Impact.

Jaka jest idealny sprzęt dla gracza? Jedni pomyślą o potężnym komputerze, kilku monitorach i bogatym koncie Steam, inni o najnowszej konsoli PlayStation lub Xbox. Obecnie jednak sytuacja wygląda inaczej. Gracz siedzi obok nas z telefonem i gra w Genshin Impact, Fate/Grand Order lub Honor of Kings.

W 2021 gry mobilne wygenerowały 93 miliardy dolarów przychodu. To więcej niż gry komputerowe i konsolowe naraz. Konsole odpowiadają bowiem za 50 miliardów dolarów przychodu, a gry komputerowe za 37 miliardów dolarów (z czego 3 miliardy przypadają na gry przeglądarkowe).

Jakie są najpopularniejsze gry?

Jeśli przecieracie teraz oczy ze zdumienia i chcecie krzyknąć nikt kogo znam, to spieszymy z pewnym wyjaśnienie Za 60 z tych 93 miliardów odpowiada rejon Azji. Europa to 9,3 miliarda dolarów. To właśnie z Azji pochodzą najpopularniejsze gry mobilne, takie jak wymienione wcześniej Genshin Impact, Fate/Grand Order, Honor of Kings czy mobilny Lineage i PUBG.

Najwięcej na gry mobilne wydają Chiny - 32 miliardy dolarów. Na drugim miejscu są USA z 15 miliardami dolarów, a trzecia jest Japonia z 14 miliardami dolarów. Rynek do wzrostów w tym sektorze jest jeszcze bardzo duży. Telefon ma teraz prawie każdy, a grać można w autobusie.

