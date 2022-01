Boku no Hero Academia doczeka się nowej gry. Będzie Steam i konsole

Boku no Hero Academia doczeka się kolejnej gry. Tym razem będzie to Boku no Hero Academia: Ultra Rumble. Cieszyć się powinni fani gier typu Battle Royale.

Boku no Hero Academia to jedna z największych kur znoszących złote jajka w historii świata mangi i anime. Mamy mangi, pięć sezonów anime (a zbliża się szósty), gry, filmy i tonę akcesoriów ze świata BnHA w sprzedaży.

Nie dziwi zatem, że trwają prace nad kolejną odsłoną przygód uczniów akademii bohaterów. Tym razem będzie to gra Boku no Hero Academia: Ultra Rumble. Za produkcję gry bierze się Bandai Namco, czyli jeden z największych graczy na rynku japońskiej rozrywki.

Nowa gra z Boku no Hero Academia - jaka będzie?

Będzie to tytuł z gatunku Battle Royale. Naraz będzie mogło grać w nią 24 graczy. Do dyspozycji będą takie postacie jak nasz główny bohater Izuku Midoriya, Katsuki Bakugou, Ochako Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, All Might, Cementoss, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga oraz Mr. Compress.

Grać w nową grę będzie można na komputerze dzięki sklepowi Steam. Tytuł pojawi się też na konsolach Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation 4. Niestety nie znamy jeszcze konkretnej daty debiutu rynkowego.

Źródło zdjęć: boku no hero academia ultar rumble zwiastun

Źródło tekstu: bandai namco, wł