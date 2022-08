Zniknęła Ci ranga w CS:GO? Nie jesteś sam. To celowe działanie

Jeśli zniknęła Ci ranga w Counter-Strike: Global Offensive, to bez strachu. To celowe działanie Valve. Jednak nowa ranga może być niższa niż dotychczas.

Nie masz rangi w CS:GO, chociaż jeszcze kilka dni temu była? To w pełni celowe działanie Valve i dotyczy wszystkich graczy. Zła informacja jest taka, że ma to na celu kalibrację wszystkich rang, co może oznaczać niższe oznaczenie niż do tej pory.

Kalibracja rang w CS:GO

Valve poinformowało, że zniknięcie wszystkich rang w CS:GO jest zaplanowanym działaniem. Ma to na celu kalibrację oznaczeń, aby lepiej oddawały rzeczywiste umiejętności graczy. Wystarczy wygrać jeden mecz rankingowy, aby ranga została przywrócona.

Jednak nie oznacza to, że będzie to taka sama ranga, jak wcześniej. Właśnie na tym polega kalibracja. Valve podkreśla, że zmiana powinna dotyczyć większości graczy i raczej trudno oczekiwać sytuacji, w której nowa ranga będzie wyższa niż wcześniej. Prędzej spodziewałbym się obniżenia oznaczeń.

Zobacz: Steam czeka przebudowa. Nadchodzą duże zmiany

Zobacz: Google może zamknąć usługę. Użytkownicy stracą dostęp do biblioteki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JJFarq / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Valve