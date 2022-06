Microsoft świętuje koniec roku szkolnego. Sprawdź nowe gry w Game Pass

Popularna usługa Microsoftu zostanie rozbudowana o kolejne pozycje. Końcówka czerwca może być bardzo hojna dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass. W kolejce jest 5 nowych tytułów.

Już zaraz zakończy się rok szkolny 2021/2022. W związku z tym Microsoft przygotował wiele niespodzianek dla uczniów rozpoczynających wakacje, choć z oferty może skorzystać każdy. Pod koniec czerwca do usługi Xbox Game Pass trafi aż pięć nowych tytułów, które są na tyle różnorodne, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Dodawanie gier do usługi Xbox Game Pass rozpoczęło się właściwie już wczoraj (21 czerwca). Wtedy do abonentów trafiło Total War: Three Kingdoms na PC. Jest to dwunasta odsłona wielokrotnie nagradzanej serii strategii Total War. W tej części gracze mogą wziąć udział w epickim konflikcie w starożytnych Chinach. Złożona kampania turowa, w której trzeba zarządzać wojskiem, rozbudową miast i surowcami, pozwoli graczom zbudować własne, potężne Imperium. Tytuł obfituje również w ciekawe starcia armii w czasie rzeczywistym, lecz nie brakuje w nim możliwości rozstrzygania sporów za pomocą dyplomacji. Każdy może poprowadzić tę historię według indywidualnego konceptu, by podjąć próbę zjednoczenia podzielonego terytorium.

Już 23 czerwca do usługi Xbox Game Pass trafi najnowsza część najbardziej znanej serii zmagań piłkarskich FIFA 2022. Gra będzie dostępna również w ofercie EA Play. W tej grze bez problemu przetestujesz swoje umiejętności boiskowe w starciu z innymi graczami. Oczywiście, istnieje również możliwość rozegrania pucharu lub całej kariery przeciwko AI.

Z kolei 1 lipca Xbox Game Pass zabierze abonentów w podróż na dziewicze tereny Montany. W grze Far Cry 5 gracze dostaną możliwość starcia się z niebezpieczną sektą, której przewodzi niezwykle charyzmatyczny lider.

Dodatkowo, w Game Passie ukaże się również:

Shadowrun Trilogy (chmura, konsola; od 21 czerwca)

Naraka: Bladepoint (chmura, konsola, PC; od 23 czerwca)

Na wakacje nie zawsze można zabrać swojego peceta lub konsolę żeby w wolnej chwili pograć, ale każdy ma przy sobie smartfona. W związku z tym kolejne 10 tytułów otrzymało wsparcie sterowania dotykowego. Pełna lista gier z dodanym sterowaniem dotykowym:

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy!!

Life is Strange: True Colors

Ninja Gaiden

Ninja Gaiden 2

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

The Dungeon of Naheulbeuk

The Last Kids on Earth

