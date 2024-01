The Last of Us Part II Remastered już dostępne. Podpowiadamy, czy warto

The Last of Us Part II Remastered studia Naughty Dog ma dziś swoją oficjalną premierę. Zremasterowana wersja gry poza usprawnieniami graficznymi otrzymała dodatkową zawartość m.in. w postaci trybu No Return.

Zapowiedzi premiery The Last of Us Part II Remastered pojawiały się już od tygodni, Sony podgrzewało w ostatnim czasie atmosferę, a teraz w końcu ogłosiło pełną dostępność tytułu.

O czym jest The Last of Us Part II Remastered? Kontynuujemy wątki zapoczątkowane w pierwszym tytule z serii. Pięć lat po pełnej niebezpieczeństw podróży przez wyniszczone epidemią Stany Zjednoczone Ellie i Joel osiedli w Jackson w stanie Wyoming. Życie w prosperującej społeczności tych, którym udało się przetrwać, dało im spokój i poczucie stabilności mimo nieustającego zagrożenia ze strony zarażonych i innych, bardziej zdesperowanych ocalałych. Gdy brutalne wydarzenie zakłóca ten spokój, Ellie wyrusza w drogę, by wywrzeć sprawiedliwą pomstę...

Gra The Last of Us Part II Remastered została przystosowana do możliwości konsoli PlayStation 5. Możliwości graficzne obejmują teraz wyświetlanie obrazu w natywnej rozdzielczości 4K w trybie wierności, w rozdzielczości 1440p skalowanej do 4K w trybie wydajności oraz opcję odblokowania liczby klatek na sekundę dla telewizorów z obsługą VRR. The Last of Us Part II Remastered wprowadza wyższą rozdzielczość tekstur, zwiększone odległości poziomów szczegółów, lepszą jakość cieni i częstotliwość próbkowania animacji.

Sony przekonuje, że dzięki temu wszystkie lokalizacje stały się jeszcze bardziej realistyczne. Dodatkowo gra wykorzystuje teraz funkcje haptyczne kontrolera DualSense, dzięki czemu gracze będą mogli jeszcze bardziej odczuwać wrażenia z rozgrywki. Efekty kontrolera zapewniają specyficzne odczucia dla każdej broni i dają większe poczucie obecności w świecie gry podczas eksplorowania zaśnieżonych gór wokół Jackson czy zalanych deszczem ulic Seattle.

W zremasterowanej wersji dodano również nową zawartość, czyli:

Guitar Free Play – tryb rozwijający mini-grę, poprzez dodanie dodatkowych postaci, lokalizacji i instrumentów.

– tryb rozwijający mini-grę, poprzez dodanie dodatkowych postaci, lokalizacji i instrumentów. The Lost Levels – poziomy, które zostały usunięte z finalnej wersji gry, zostały dodane

– poziomy, które zostały usunięte z finalnej wersji gry, zostały dodane w nienaruszonej, surowej wersji oraz opatrzone komentarzem deweloperów.

No Return – nowy tryb stawiający przed graczami ogromne wyzwanie. W No Return każda śmieć jest permanentna, a gracze otrzymają możliwość przejścia gry różnymi postaciami z rozmaitymi zestawami ekwipunku początkowego.

Grę The Last of Us Part II Remastered dla PlayStation 5 można już kupić w PlayStation Store za 219 zł. Czy warto wydać tę kwotę na nową edycję?

Mieliśmy już okazję przetestować tę grę. Ma ona swoje niewątpliwe plusy, ale też jest kilka punktów, które każą się zastanowić nad sensem wydania takiej kwoty. Ocena końcowa to 7/10, nie jest więc bardzo źle, ale też niczego nie urywa.

Więcej na temat The Last of Us Part II Remastered w recenzji: Kogoś chyba zombie ugryzł w mózg. The Last of Us 2 Remastered - recenzja

Zobacz: W te gry graliśmy w tym roku najwięcej na PlayStation 4 i 5

Zobacz: Sony udostępnia styczniową ofertę PlayStation Plus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Sony, opracowanie własne