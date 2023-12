W te gry graliśmy w tym roku najwięcej na PlayStation 4 i 5

W co w tym roku graliśmy najwięcej na PlayStation 4 i PlayStation 5? Sony ujawniło listę produkcji, które cieszyły się największym powodzeniem w minionych 12 miesiącach.

Sony ujawniło listę najpopularniejszych gier w 2023 roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Japończycy podali je także z podziałem na konkretne państwa. Nie brakuje też zestawienia dla Polski.

Najlepsze gry na PlayStation

W ogólnym zestawieniu najlepiej sprzedającymi się grami na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 były w 2023 roku: Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivor oraz Hogwarts Legacy. Dziwić może obecność przede wszystkim tej drugiej gry, ale najwyraźniej problemy optymalizacyjne nie zniechęciły graczy.

Z kolei Baldur's Gate 3, Diablo IV i Final Fantasy XVI to najpopularniejsze gry z gatunku RPG. Wśród produkcji multiplayer królowały: Street Fighter 6, Call of Duty: Modern Warfare III oraz EA Sports FC 24. Sony ujawniło się najpopularniejsze produkcje z gatunku horrorów (Alane Wake 2, Resident Evil 4 i Dead Space), a także wśród tych najbardziej wymagających (Lies of P, Armored Core VI: Fires of Rubicon i Remnant 2).

Jeśli chodzi o Polskę, to my najwięcej graliśmy w:

EA Sports FC 24

Fortnite

Grand Theft Auto V

A w co Wy najwięcej graliście w minionych 12 miesiącach?

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: PlayStation