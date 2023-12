PlayStation 5 sprzedaje się nawet 3 razy lepiej niż Xbox

PlayStation 5 w 2023 roku sprzedawało się niemal trzy razy lepiej niż Xbox Series X/S. Sony pod tym względem miażdży Microsoft.

Niedawno informowaliśmy, że PlayStation 5 przekroczyło pułap 50 mln sprzedanych egzemplarzy. Dla porównania Xbox (chociaż Microsoft nie podaje oficjalnych danych) może pochwalić się wynikiem dwa razy gorszym. Jeśli weźmiemy pod uwagę sam 2023 rok, to dane są jeszcze gorsze dla firmy z Redmond.

PlayStation 5 deklasuje Xboxa

Z analizy firmy Ameper Analysis wynika, że w tym roku PlayStation 5 zdeklasowało Xbox Series X/S pod względem sprzedaży. Konsola Sony trafiła w tym czasie do 22,5 mln użytkowników. To wynik aż o 65 proc. lepszy niż w 2022 roku.

Dla porównania w 2023 roku Xbox Series X/S miał znaleźć w zeszłym roku tylko 7,6 mln nabywców. Oznacza to, że PS5 sprzedało się w ostatnich 12 miesiącach aż trzy razy lepiej od swojego konkurenta.

Co stoi za tak ogromnym sukcesem PlayStation? Z pewnością najważniejszy powód to po prostu gry ekskluzywne pokroju Spider-Man 2 oraz God of War: Ragnarok. Microsoft nie ma tak głośnych produkcji w swoim portfolio, a szumnie zapowiadane Starfield okazało się przeciętne.

Dużą rolę odgrywa też przyzwyczajenie użytkowników. Wiele osób stawia na PS5, bo wcześniej mieli PS4 lub PS3 i po prostu cenią sobie konsolę Japończyków. Sony liczy, że PlayStation 5 ostatecznie wyprzedzi pod względem sprzedaży PlayStation 4, które osiągnęło wynik aż 117,4 mln.

