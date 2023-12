Sony udostępnia styczniową ofertę PlayStation Plus

Sony odkrywa karty i udostępnia graczom listę tytułów, które pojawią się w styczniowej ofercie PlayStation Plus.

Sony Interactive Entertainment przedstawia styczniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4, gry takie jak: A Plague Tale: Requiem, Evil West, Nobody Saves the World. Oferta będzie dostępna od 2 stycznia do 5 lutego.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem to kontynuacja przygodówki A Plaugue Tale: Innocence. Amicia i Hugo uciekają ze zniszczonej ojczyzny, zmierzając na południe w poszukiwaniu nowego życia. Gdy moce Hugo budzą się, pojawia się fala zniszczenia w postaci śmiercionośnych szczurów.

Evil West

Evil West to mroczna gra akcji osadzona w realiach Dzikiego Zachodu, której głównym bohaterem jest agent tajnej instytucji polującej na wampiry. Aby zniszczyć krwiożercze potwory, gracze mają do dyspozycji arsenał broni palnej, rękawicę zasilanej błyskawicami i wiele innych gadżetów.

Nobody Saves the World

Nobody Saves the World to gra RPG akcji od twórców Guacamelee, w której gracze stawią czoła starożytnemu Kataklizmowi, zagrażającemu światu. Tytułowy bohater – Nobody – może opanować sztukę transformacji i wcielić się w ślimaka, ducha, smoka i inne istoty. Zadaniem graczy będzie eksploracja rozległego świata gry, oczyszczanie lochów, aby powstrzymać Kataklizm i ocalić świat!.

Warframe: Syrinx Collection

Dodatkowo, oprócz gier miesiąca, w styczniu pojawi się ekskluzywna paczka do Warframe: Syrinx Collection. Jest do ekskluzywny pakiet PlayStation Plus do wieloosobowej gry sci-fi – Warframe od studia Digital Extremes. Na pakiet składa się wiele elementów wyposażenia, zbroi oraz bonusów.

Więcej szczegółów na temat styczniowej oferty znajduje się na blogu PlayStation.

