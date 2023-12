Twórcy gry zachęcają do piracenia. Mają dobry powód

Oprócz wysokobudżetowych tytułów AAA w świecie gamingu nadal jest sporo miejsca dla gier indie, które nierzadko oferują zupełnie inny rodzaj doznania. Nie inaczej jest w przypadku stosunkowo świeżej produkcji Slay the Princess. Ze względu na jej swoistość twórcy wolą, by gracze spiracili ją niż oglądali, jak ktoś inny ją przechodzi.

Slay the Princess jest grą wydaną 23 października 2023 roku przez niezależne studio Black Tabby Games. W rysunkowym świecie gracz ma do wykonania tylko jedno zadanie — zabić tytułową księżniczkę. Czy aby na pewno trzeba ją zabijać i co się stanie, gdy tego dokonamy lub zaniechamy? Wyniki wyborów odczujemy na własnej skórze.

There's tons of reactivity baked into the game: while a single playthrough will take you ~3 hours, there's ~16 hours of story to find.



You can only play for the first time once, and the experience won't be the same if you're looking through the lens of someone else's choices.