CD Projekt RED nie jest na sprzedaż. Trwają prace nad 4 grami

Adam Kiciński, wciąż jeszcze szef CD Projekt RED, zdradził plany związane z nowymi grami. Przyznał też, że firma nie jest na sprzedaż.

Wielokrotnie pojawiały się plotki, według których CD Projekt RED może trafić w ręce większej firmy, np. Microsoftu. W najnowszym wywiadzie, którego Adam Kiciński udzielił serwisowi Parkiet, CEO zdradza, że nie ma takich planów. Polski deweloper chce pozostać niezależny i ma środki, aby tworzyć nowe gry, a tych będzie sporo.

Nowe gry CD Projekt RED

Przede wszystkim trwają teraz prace nad nową grą z serii Wiedźmin, znanej pod kodową nazwą Polaris. Aktualnie zajmuje się nią około 330 osób w CD Projekt RED, ale w przyszłym roku liczba ta wzrośnie do 400 osób.

Adam Kiciński zdementował doniesienia, że prace nad nowymi Wiedźminem są już zaawansowane i wkrótce usłyszymy oficjalną zapowiedź. CD Projekt RED nie chce powtarzać błędów z premiery Cyberpunk 2077 i zamierza niemal w ostatniej chwili zdradzać oficjalne daty. Nie oznacza to, że o grach nie usłyszymy wcześniej, bo odpowiednia kampania marketingowa jest potrzebna.

Poza tym 2024 rok będzie stał pod znakiem trzech innych gier. Pierwsza to Orion, czyli kontynuacja Cyberpunk 2077. Szef CD Projekt RED ujawnił, że prace koncepcyjne zakończyły się już jakiś czas temu, ale wciąż trwa budowanie zespołu deweloperskiego. Poza tym firma będzie rozwijać też projekt Sirius, czyli nieznaną grę w świecie Wiedźmina autorstwa The Molasses Flood, a także remake pierwszych przygód Geralta.

Co ważne, Adam Kiciński pozostanie szefem CD Projekt RED tylko do końca roku. Od stycznia będzie pełnił rolę Chief Strategy Officer, a w przyszłości dołączy do rady nadzorczej.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Parkiet.com