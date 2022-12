Znamy zwycięzców The Game Awards 2022. Jaka gra była najlepsza?

W nocy czasu polskiego odbyła się najbardziej prestiżowa gala w świecie gier. Na The Game Awards 2022 poznaliśmy najlepsze produkcje minionego roku. Kto zgarnął główną nagrodę?

W nocy czasu polskiego z 8 na 9 grudnia odbyła się prestiżowa gala The Game Awards 2022. Często jest ona określana Oskarami w świecie gier. To prawdopodobnie najważniejsze wyróżnienie w tej branży. Kto wygrał w tym roku? Jako faworytów wskazywano Elden Ring oraz God of War: Ragnarok, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Zwycięzcy The Game Awards 2022

W sumie nagrody rozdano w aż 32 kategoriach. Jednak większość osób interesuje ta najważniejsza, czyli gra roku. Chociaż sam kibicowałem God of War: Ragnarok, to tym razem mój faworyt nie wygrał. Oto wszyscy nagrodzeni:

Game of the Year

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring – zwycięzca

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Best game direction

Elden Ring – zwycięzca

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Best narrative

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War: Ragnarok – zwycięzca

Horizon Forbidden West

Immortality

Best art direction

Elden Ring – zwycięzca

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Best score and music

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War: Ragnarok – zwycięzca

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Best audio design

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War: Ragnarok – zwycięzca

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Best performance

Ashly Burch,

Charlotte McBurney

Christopher Judge (God of War: Ragnarok) – zwycięzca

Manon Gage

Sunny Suljic

Games fo impact

A Memoir Blue

As Dusk Falls – zwycięzca

Citizen Sleeper

Endling – Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Best ongoing

Apex Legends

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV – zwycięzca

Fortnite

Genshin Impact

Best indie

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray – zwycięzca

TUNIC

Best mobile game

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap – zwycięzca

Tower of Fantasy

Best community support

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV – zwycięzca

Fortnite

No Man’s Sky

Innovation in accessibility

As Dusk Falls

God of War: Ragnarok – zwycięzca

Return to Monkey Island

The Last of Us: Part I

The Quarry

Best VR/AR

After the Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss: Book II – zwycięzca

Red Matter 2

Best action game

Bayonetta 3 – zwycięzca

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

TMNT: Shredder’s Revenge

Best action/adventure

A Plague Tale: Requiem

God of War: Ragnarok – zwycięzca

Horizon Forbidden West

Stray

TUNIC

Best role playing

Elden Ring – zwycięzca

Live a Live

Pokemon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Best fighting

DNF Duel

Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

Multiversus – zwycięzca

SIFU

Best family

Kirby and the Forgotten Land – zwycięzca

Star Wars Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Best SIM/Strategy

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope – zwycięzca

Total War: Warhammer III

Two Point Campus

Victoria 3

Best Sports/Racing

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7 – zwycięzca

OlliOlli World

Best multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare II

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3 – zwycięzca

TMNT: Shredder’s Revenge

Content creator of the Year

Karl Jacobs

Ludwig – zwycięzca

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Best debut indie

Neon White

Norco

Stray – zwycięzca

Tunic

Vampire Survivors

Best adaptation

Arcane: League of Legends – zwycięzca

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Most anticipated games

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – zwycięzca

Best esports game

CS:GO

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Valorant – zwycięzca

Best esports athlete

JEONG “CHOVY” JI-HOON

Lee “Faker” Sang-hyeok

Finn “karrigan” Andersen

Oleksandr “s1mple” Kostyliev

Jacob “Yay” Whiteaker – zwycięzca

Best esports team

DARKZERO ESPORTS

FaZe Clan

Gen.G

LA Thieves

LOUD – zwycięzca

Best esports coach

ANDRII “B1AD3” HORODENSKYI

MATHEUS “BZKA” TARASCONI – zwycięzca

ERIK “D00MBR0S” SANDGREN

ROBERT “ROBBAN” DAHLSTRÖM

GO “SCORE” DONG-BIN

Best esports event

EVO 2022

2022 LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP – zwycięzca

PGL MAJOR ANTWERP 2022

THE 2022 MID-SEASON INVITATIONAL

VALORANT CHAMPIONS 2022

Players’ Voice

Sonic Frontiers

Genshin Impact – zwycięzca

God of War: Ragnarok

Stray

Elden Ring

Całą galę możecie obejrzeć poniżej:

Źródło zdjęć: The Game Awards