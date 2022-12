Epic Games Store rozdaje w tym tygodniu Saints Row

Epic Games Store dodaje kolejne darmowe gry w ramach cotygodniowej rotacji. Już dzisiaj od godziny 17 będzie można bezpłatnie pobrać dwa nowe tytuły.

Już od kilku lat czwartki stoją pod znakiem Epic Games Store. To właśnie wtedy następuje rotacja darmowych gier do odebrania. Bardzo często są to zwykłe zapychacze, jednak raz na jakiś czas zdarzają się prawdziwe perełki. Tym razem bezpłatnie będzie można odebrać grę z popularnej serii Saints Row.

Epic Games Store - darmowe gry

Już dzisiaj na platformie Epic Games Store będzie można odebrać dwie gry. Jedną z nich jest Saints Row IV: Re-Elected, czyli przygodowa gra akcji, w której gang świętych przeprowadza się do Białego Domu, a gracz wciela się w nowego prezydenta. Jednak sielanka zostaje przerwana, gdy rozpoczyna się inwazja kosmitów i to właśnie naszym zadaniem jest ocalenie planety.

Drugą z darmowych gier jest Wildcat Gun Machine, czyli dungeon crawler typu bullet hell. W grze stawimy czoła hordom potworów, wyglądających jak pozlepiana papka mięsa. W celu unicestwienia zagrożenia dostaniemy do dyspozycji szeroki arsenał broni oraz będziemy mogli skorzystać z ogromnych mechów.

Nadal istnieje możliwość odebrania gier z zeszłego tygodnia, lecz trzeba się śpieszyć. Mowa tu o strategicznej grze fabularnej Fort Triumph i niezależnej produkcji RPG in a Box. Oba wspomniane tytuły można odebrać bezpłatnie do godziny 17.

Zobacz: Seria Uncharted powstanie od nowa. Stworzy ją inne studio

Zobacz: Dragon Age: Rozgrzeszenie - premiera już jutro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: nikkimeel / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store