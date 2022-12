Dragon Age: Rozgrzeszenie - premiera już jutro

Produkcja animowana studia Red Dog Culture House już jutro oficjalnie pojawi się w serwisie Netflix. Co o niej wiemy?

Pewnie większość fanów serii wolałaby już premierę czwartej części gry Dragon Age, lecz nadchodzący serial Netfliksa może umilić oczekiwanie na "Straszliwego Wilka". Dragon Age: Rozgrzeszenie pojawi się już jutro 9 grudnia w jednym z najbardziej popularnych serwisów streamingowych.

Dragon Age: Rozgrzeszenie - poznamy Imperium Tevinteru

Kultowe już gry z serii Dragon Age pozwoliły nam zwiedzić wiele ciekawych miejsc w krainie Thedas. Wraz z szarym strażnikiem przemierzyliśmy Ferelden, następnie z bohaterem z Kirkwall poznaliśmy miasto z wolnych Marchii, by na koniec wrócić do Fereldenu i Orlais wraz z inkwizytorem w trzeciej części gry.

Natomiast serial przeniesie nas do owianego tajemnicą i złą sławą Imperium Tevinteru. Od wieków rządzą nim magistrzy, mistrzowie magii, którzy nie wahają się przed sięgnięciem po magię krwi, zakazaną w innych królestwach. Co więcej, to właśnie oni mieli być odpowiedzialni za plagi mrocznych pomiotów, które od lat dręczą całe Thedas.

Z tego, co wiadomo, serial opowie historię Miriam, elfiej najemniczki, która połączy siły wraz z grupą wyrzutków, aby wykraść pewien artefakt z rąk potężnego maga.

Źródło zdjęć: Dragon Age: Rozgrzeszenie / YouTube / Netflix

Źródło tekstu: Netflix